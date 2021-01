Ibrahimovic stellt nach Reiberei mit Romelu Lukaku klar: "In Zlatans Welt ist kein Platz für Rassismus"

Angreifer Zlatan Ibrahimovic von der hat Rassismusvorwürfe bei seiner Reiberei mit Inters Romelu Lukaku vehement von sich gewiesen.

"In Zlatans Welt ist kein Platz für Rassismus", postete der Schwede auf Twitter. "Wir sind alle dieselbe Rasse - wir sind alle gleich! Wir sind alle Spieler - die einen besser als andere."

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others. https://t.co/DhguHUOFte