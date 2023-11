"Die eine Sache, die man nicht mit Geld kaufen kann": Pep Guardiola erntet Spott für Geste in Richtung Fans von Manchester City

Guardiola wünschte sich gegen Liverpool mehr Unterstützung von den Rängen.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat für seine Erklärung zu einer Geste in Richtung eigener Fans beim 1:1 im Premier-League-Topspiel gegen den FC Liverpool am Samstag reichlich Spott geerntet.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der zweiten Halbzeit hatte sich Guardiola an die City-Anhänger gewandt und versucht, sie zu etwas lautstärkerer Unterstützung seiner Mannschaft zu animieren. "Etwas mehr Lärm", habe er sich gewünscht, erklärte der Spanier nach der Partie. "Vielleicht waren wir noch nicht bereit. Einfach ein bisschen mehr. Aber vielleicht müssen wir auch besser spielen, um sie dazu zu animieren, etwas mehr zu machen."

WAS WURDE GESAGT? Ein Video jener Aussagen Guardiolas war wenig später auf X (vormals Twitter) zu sehen - und einige Kommentare darunter nahmen die Worte des City-Trainers aufs Korn.

"Die Reaktion eines echten Fans kann man nicht kaufen", schrieb ein User. "Es ist schwer, laut zu sein, wenn sie nur zu siebt sind, Pep", merkte ein anderer an. Zudem hieß es: "Die eine Sache, die man nicht mit Geld kaufen kann. Vielleicht einfach Fangesänge über die Lautsprecher abspielen?"

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: City war gegen Liverpool durch Erling Haaland nach knapp einer halben Stunde in Führung gegangen. Zehn Minuten vor Schluss gelang den Reds in Person von Trent Alexander-Arnold aber noch der Ausgleich.

In der Tabelle blieb Liverpool den Skyblues damit auf den Fersen. Nach 13 Spielen trennt beide Mannschaften weiterhin nur ein Punkt.