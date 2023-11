"Er sollte zu Manchester United kommen": Für Gary Neville ist Jürgen Klopp vom FC Liverpool der beste Trainer der Welt

Der Deutsche ist für Gary Neville das Non plus ultra. Geht es nach dem Ex-Rechtsverteidiger, sollte Jürgen Klopp die Red Devils trainieren.

WAS IST PASSIERT? Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville (48) ist Jürgen Klopp (56) vom FC Liverpool der beste Trainer der Welt. Das erklärte die Legende von Manchester United im Daily Ketchup Podcast.

WAS WURDE GESAGT? Neville, der seine gesamte Klubkarriere bei Liverpools Erzrivale ManUnited verbracht hatte, antwortete auf die Frage nach dem besten Trainer des Planeten: "Ich würde sagen Jürgen Klopp." Dann führte er mit Blick auf Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola aus: "Klopp arbeitet mit einem Budget, das deutlich niedriger ist als Guardiola. Pep Guardiola ist ein Genie und er wird einer sein, an den man sich für immer erinnert."

"Für mich ist Klopp ein unglaublicher Trainer", so Neville weiter. "Wenn man mich fragt, welcher Trainer zu Manchester United kommen sollte, dann wäre er es. Aber Liverpool ließe ihn niemals gehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Klopp arbeitet seit 2015 für Liverpool und feierte mit den Reds große Erfolge. Unter anderem gewann er mit ihnen die Premier League und die Champions League. Nach einer schwachen Vorsaison hat der langjährige Coach des BVB Liverpool in dieser Spielzeit zurück in den Kreis der Titelanwärter im englischen Oberhaus geführt.

WIE GEHT ES WEITER? Klopp steht in Liverpool noch bis 2026 unter Vertrag. Am Samstag trifft er mit seiner Mannschaft im Spitzenspiel der Premier League auf Triple-Sieger ManCity.