"Solch ein wichtiger Spieler": Pep Guardiola schwärmt erneut von Bayern Münchens Wunschspieler Kyle Walker

Bleibt Kyle Walker bei ManCity? Geht es nach Pep Guardiola, fällt die Antwort auf diese Frage eindeutig aus.

WAS IST PASSIERT? Während alle Augen auf Harry Kane gerichtet sind, hofft der FC Bayern weiter auf einen Transfer von Kyle Walker von Manchester City an die Isar. Dessen Coach Pep Guardiola aber will seinen Rechtsverteidiger nicht abgeben. Das unterstrich er am Sonntag nochmal deutlich.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem Community Shield, das Arsenal im Elfmeterschießen gegen Guardiolas Citizens gewann, äußerte sich der Spanier wie folgt zu Walker: "Sieben Jahre ist er bei uns und solch ein wichtiger Spieler. Hoffentlich kann er bleiben. Er steht noch ein Jahr unter Vertrag. Es ist noch nicht das Ende, wenn ihn also jemand will, muss er mit uns reden. Das Gleiche gilt auch für Bernardo Silva. Wir wollen, dass sie beide bleiben, denn sie sind wichtig für uns."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerüchten zufolge haben die Skyblues Walker in der vergangenen Woche ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Eines, das er offenbar nicht angenommen hat. Mit dem FC Bayern soll er sich derweil schon über einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Saison einig sein. An City ist der 33-Jährige noch bis 2024 gebunden.

WIE GEHT ES WEITER? Während auf die Bayern am kommenden Wochenende mit dem Supercup gegen RB Leipzig das erste Pflichtspiel der neuen Saison wartet, startet Manchester City gegen Aufsteiger FC Burnley in die neue Spielzeit der Premier League.