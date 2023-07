FC Bayern: Transfer von Kyle Walker entscheidet sich wohl nach Gespräch mit Manchester-City-Coach Pep Guardiola

Kyle Walker soll den wechselwilligen Benjamin Pavard beim FC Bayern ersetzen. Ein Gespräch mit Pep Guardiola wird wohl zukunftsentscheidend.

WAS IST PASSIERT? Kyle Walker soll laut Transfer-Experte Fabrizio Romano in der kommenden Woche das Gespräch mit City-Coach Pep Guardiola suchen. Diese Unterredung soll darüber entscheiden, ob der Engländer in Manchester bleibt oder sich dem FCB anschließt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 33-Jährige gilt als absoluter Wunschspieler von Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel und soll beim FC Bayern die durch einen möglichen Abgang von Benjamin Pavard entstehende Lücke auf der Rechtsverteidigerposition schließen. Der Franzose wird mit einem Wechsel zu Walkers aktuellem Verein Manchester City in Verbindung gebracht und will den deutschen Rekordmeister seit längerem verlassen.

WIE GEHT ES WEITER? Der Außenverteidiger habe dem FC Bayern wohl bereits grünes Licht für einen Transfer gegeben, auch wenn noch Details zu klären sind. Was fehlt, ist die Einigung zwischen den Vereinen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 76-fache englische Nationalspieler kam in der vergangenen Saison auf 39 Spiele für die Skyblues und läuft seit der Saison 2017/18 im Etihad Stadium auf. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.