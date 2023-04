"Seitdem hatte er keine Muskelverletzungen mehr": Samir Nasri enthüllt die Sextipps, die Pep Guardiola einst Lionel Messi gab

Der Franzose spielte unter Pep Guardiola in Manchester. Dessen Ansprachen waren offenbar in vielerlei Hinsicht recht präzise.

WAS IST PASSIERT? Samir Nasri hat vor dem Duell seiner beiden Ex-Klubs Manchester City und FC Arsenal am Mittwochabend über Citys Erfolgstrainer Pep Guardiola gesprochen – und dabei verraten, welche Sex-Anweisungen der Ex-Barça-Coach einst Superstar Lionel Messi (heute PSG) gab.

WAS WURDE GESAGT? Nasri erklärte in der L'Équipe: "Wenn wir einen freien Tag hatte, sagte Pep zu uns, dass jeder, der Sex haben wollte, das vor Mitternacht erledigen sollten. Schließlich bräuchten wir alle eine gute Portion Schlaf. Er habe das auch Messi geraten und der hätte seitdem keine Muskelverletzung mehr gehabt …"

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi und Guardiola arbeiteten von 2008 bis 2012 beim FC Barcelona erfolgreich zusammen. Sie gewannen zweimal die Champions League und der Argentinier stieg zum Weltfußballer auf.

Nasri kennt Guardiola aus gemeinsamen City-Zeiten. Der mittlerweile französische Ex-Nationalspieler lobte den Teammanager des englischen Meisters: "Guardiola ist arrogant, aber im positiven Sinne. Er weiß, dass er der beste Trainer der Welt ist, und das macht er dir auch klar. Pep weiß, was er einem Verein mitbringt. Als er zu City kam hatte er eine Blankovollmacht. Für ihn ist es also einfach, seine Vorstellungen umzusetzen. Davon abgesehen ist er ein netter und ehrlicher Mensch."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Samir Nasri spielte nach seinem Durchbruch in Marseille von 2008 bis 2011 für Arsenal, ehe er fünf Jahre lang für Manchester City auflief. Es folgten Engagements beim FC Sevilla, Antalyaspor, West Ham United und Anderlecht. 2021 beendete der heute 35-Jährige seine Laufbahn.

WIE GEHT ES WEITER? Am Mittwochabend treffen ManCity und Arsenal im absoluten Top-Spiel der Premier League aufeinander. Mit einem Sieg könnten die Guardiola-Schützlinge bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Arsenal heranrücken – mit noch zwei Partien in der Hinterhand.