Patzer beim Debüt! Yann Sommer legt Fehlstart für Inter Mailand hin

Im ersten Spiel nach seinem Wechsel vom FC Bayern nach Mailand hat Yann Sommer nicht wirklich überzeugt. Ganz im Gegenteil.

WAS IST PASSIERT? Bei seinem Debüt für Inter Mailand hat Yann Sommer einen Fehlstart hingelegt. Beim 4:3-Sieg seiner Mannschaft gegen RB Salzburg leistete der Torhüter schon kurz nach Anpfiff direkt einen Patzer.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits nach fünf Minuten brachte er Stürmer Karim Konaté im Strafraum zu Fall. Zwar vergab der Gefoulte den fälligen Elfmeter, eine Minute später durfte er dennoch jubeln - und zwar wegen Sommer.

Bei einem Klärunsgversuch stolperte der Schweizer und legte Konaté den Ball direkt vor die Füße. Der 19-Jährige fackelte nicht lange und traf ins leere Tor zur 1:0-Führung für die Österreicher.

In der 35. Minute fand Sommer in Konaté erneut seinen Meister. Es war der Treffer zum 2:2, nachdem Inter durch ein Eigentor von Strahinja Pavlovic (9.) und mittels Stefan de Vrij (25.) zwischenzeitlich in Führung gegangen war.

Joaquin Correa sorgte kurz vor der Pause für die erneute Führung der Nerazzurri (43.), ehe Samson Baido eine Minute nach Wiederanpfiff Sommer das dritte Gegentor einbrockte.

Weil Roko Simic den zweiten Salzburger Strafstoß verschoss (68.) und Stefano Sensi in der 90. Minute traf, durfte Sommer am Ende doch noch seinen ersten Sieg im Inter-Trikot bejubeln.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sommer hatte sich Inter Anfang der Woche nach zähen Verhandlungen für sechs Millionen Euro angeschlossen. Der 34-Jährige war erst im vergangenen Winter von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt.

Nach einem halben Jahr Vertretung für den verletzten Manuel Neuer sah sich Sommer hinsichtlich seiner Chancen auf einen Stammplatz und der anstehenden Europameisterschaft 2024 gezwungen, den Verein trotz seines noch bis 2025 datierten Arbeitsvertrags zu wechseln. In Mailand ersetzt er den zu Manchester United abgewanderten Kameruner André Onana.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Mailand unterschrieb Sommer einen Vertrag bis 2026. In 25 Pflichtspielen für den FC Bayern hatte er 31 Gegentore hinnehmen müssen, achtmal hielt er seinen Kasten sauber.