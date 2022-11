Berater von Pascal Groß sieht Brighton-Star bei der WM: "Hätte es verdient"

Gehört Pascal Groß zum deutschen WM-Kader? Geht es nach seinem Berater, lautet die Antwort Ja.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Hansi Flick gibt am Donnerstag seinen finalen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekannt. Ein Name, den viele für ein WM-Ticket wohl eher nicht auf dem Zettel haben, ist Pascal Groß.

Der 31-Jährige steht bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und besticht dort nicht nur laut seines Beraters Tolga Dirican mit guten Leistungen. Dieser würde sich daher wünschen, dass Groß Teil des DFB-Aufgebots für Katar ist.

WAS WURDE GESAGT? Gegenüber transfermarkt.de sagte Dirican: "Pascal besticht in England seit Jahren mit hervorragenden Leistungen in der besten Liga der Welt. Auch in der aktuellen Saison liefert er konstant Auftritte auf sehr hohem Niveau."

Er führte aus: "Ich würde mir wünschen, dass seine Leistungen auch in Deutschland honoriert werden. Meiner Meinung nach hätte sich Pascal es mit seinen Leistungen, Fähigkeiten und seiner Bescheidenheit verdient, mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Katar zu fahren."

WAS IST DER HINTERGRUND? Groß spielte bis Juni 2017 für den FC Ingolstadt, zwei Spielzeiten lang hielt er sich mit dem bayerischen Klub sogar in der Bundesliga. Als Ingolstadt zur Saison 2017/2018 den Gang in die 2. Liga antreten musste, wechselte Groß auf die Insel zu Brighton.

In der Premier League ist der zentrale Mittelfeldspieler gesetzt, absolvierte in den vergangen fünf Jahren 168 Spiele, dabei gelangen ihm 22 Tore und 29 Assists. In der laufenden Saison ist Groß bestens aufgelegt, in 13 Spielen erzielte er fünf Treffer, legte zwei weitere vor.

Trotz dieser guten Leistungen war der 31-Jährige für den DFB in den vergangenen Jahren kein Thema. Zuletzt für eine Nationalmannschaft lief er in 2011 auf - damals allerdings noch für die deutsche U20.

WIE GEHT ES WEITER? Am Donnerstag erhalten Groß und sein Berater Klarheit darüber, ob der Mittelfeldspieler in den Urlaub oder zur WM fahren darf. Dann gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen finalen Kader bekannt - doch die Konkurrenz für Groß ist gewaltig.

Im zentralen und offensiven Mittelfeld, wo der 31-Jährige beheimatet ist, stehen hochkarätige Spieler wie Joshua Kimmich, Kai Havertz, Thomas Müller, Jamal Musiala, Marco Reus, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan zur Verfügung.