"Mehr als problematisch": Partyvorwürfe und Kritik für Kylian Mbappé nach der Pleite von PSG bei Newcastle United

Bei PSG brennt nach der Pleite in Newcastle der Baum. Ein Grund dafür: Die Leistung Kylian Mbappés.

WAS IST PASSIERT? Nach dem 1:4 von PSG gegen Newcastle United, der höchsten Vorrundenniederlage des Ligue-1-Meisters in der Champions League seit 19 Jahren, hagelt es in Frankreich Kritik an Starstürmer Kylian Mbappé. Der Angreifer zeigte im St. James' Park eine ganz schwache Vorstellung und diese gehörte mit der ungewohnten 4-2-4-Formation von Trainer Luis Enrique zu den großen Gesprächsthemen.

WAS WURDE GESAGT? L'Équipe gab Mbappé gemeinsam mit dem Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani die schwächste Note aller 22 Spieler auf dem Rasen. Mbappé bekam eine 2/10 und dazu schrieb die Zeitung, es sei beinahe als habe 24-Jährige "nicht mitgespielt".

Passend dazu ging nach dem Spiel noch ein Video auf Social Media viral, das eine Szene zeigt, in der Mbappé am Mittelkreis den Ball verlor und dann einfach austrudelte, anstatt dem Leder nachzujagen.

Auch in der TV-Sendung "After Foot" von RMC Sport war Mbappés Auftritt ein dominierendes Thema. Experte Daniel Riolo deutete an, dass der Weltmeister von 2018 sich aktuell nicht mehr so professionell verhalte wie in der Vergangenheit.

Der Journalist führte aus: "Ich erinnere mich noch an seine berühmte Ansage Richtung Neymar im vergangenen Jahr, als er meinte, man müsse 'gut essen und gut schlafen'. Mbappé hatte ein schwache Vorbereitung auf das Spiel, weil er nicht bei der Mannschaft war. Dann muss man eben härter arbeiten und besser spielen. Aber es wirkt, als entwickelt sich Mbappé zum Anführer der wildesten Partys in Paris im Moment."

Mbappés Entwicklung in diesem Punkt sei derzeit "mehr als problematisch", meinte Riolo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem gelungenen Auftakt gegen Borussia Dortmund (2:0) bedeutet die Niederlage in Newcastle das Abrutschen auf den zweiten Platz in der CL-Vorrundengruppe F. Auch in der Ligue 1 läuft es bei PSG nicht rund: Nach sieben Spieltagen belegen Mbappé und Co. nur den fünften Tabellenplatz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé, der in der Vorwoche an einer Knöchelverletzung litt, lief 2023/24 bisher in acht Pflichtspielen auf. Dabei erzielte der Stürmer acht Tore.