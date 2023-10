"Ohne Geschwindigkeit und Physis": PSG-Star wettert nach Pleite bei Newcastle United

Lucas Hernández war nach dem Spiel im St. James' Park bedient. Er deutete auch Kritik an seinen Mitspielern an.

WAS IST PASSIERT? Nach der 1:4-Niederlage bei Newcastle United in der Champions League herrschte bei PSG Frust. Vor allem Ex-Bayern-Verteidiger Lucas Hernández (27), der in der zweiten Halbzeit den Ehrentreffer für die Gäste markiert hatte, sprach Klartext.

WAS WURDE GESAGT? Bei Canal+ schimpfte der Abwehrspieler: "Uns war klar, dass das hier kein einfaches Spiel wird. Das ist die Champions League! Ohne Geschwindigkeit und Physis kann solch ein Ergebnis herauskommen."

Trainer Luis Enrique hatte in Newcastle auf eine 4-2-4-Formation mit den Angreifern Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani und Ousmane Dembélé gesetzt. Dazu äußerte sich Hernandez vorsichtig: "Das ist die Entscheidung des Trainers. Wir haben versucht, ihrer Defensive Probleme zu bereiten, aber es hat nicht geklappt."

Bei RMC Sport konstatierte der Weltmeister von 2018 noch, es sei "ein Spiel zum Vergessen" gewesen. Er forderte: "Es liegt an uns, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir alle wissen, welche Rolle wir spielen müssen. Und es liegt an uns, dies auf dem Spielfeld zu zeigen, nicht vor Kameras und Mikrofonen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Auftaktsieg gegen Borussia Dortmund (2:0) zog PSG bei den Magpies nach Treffern von Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff und Fabian Schär bei Hernández' Ehrentreffer den Kürzeren. In der Tabelle der Gruppe F belegen die Franzosen derzeit hinter Newcastle den 2. Platz.

WIE GEHT ES WEITER? Am Wochenende wartet in der Ligue 1 das unangenehme Auswärtsspiel bei Stade Rennes auf Hernández und seine Mannschaftskameraden. Die Partie steigt am Sonntagabend um 20.45 Uhr.