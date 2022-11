Paris Saint-Germain (PSG) vor Transfer von Brasiliens Mega-Talent Endrick? Vater bestätigt Angebot

Juwel Endrick steht auf dem Zettel vieler Top-Klubs - doch laut dessen Vater hat nur PSG bislang ein Angebot abgegeben.

WAS IST PASSIERT? Douglas, der Vater von Brasiliens Mega-Talent Endrick, hat auf dem YouTube-Kanal Canal do Nicola bekanntgegeben, dass bislang nur Paris Saint-Germain ein Angebot für seinen Sohn abgegeben hat. Laut ESPN soll es sich hierbei um eine Offerte in Höhe von 45 Millionen Euro gehandelt haben, welche von Endricks aktuellem Klub Palmeiras aber umgehend abgelehnt worden sein soll.

WAS WURDE GESAGT? "Paris St. Germain ist der einzige Klub, der Verhandlungen mit Palmeiras mit einem offiziellen Vorschlag aufgenommen hat", sagte Endricks Vater und fügte an: "Es gibt viele Klubs, die ihn wollen, aber PSG ist der einzige, der ein Angebot gemacht hat.“

WAS IST DER HINTERGRUND? Der gerade einmal 16 Jahre alte Endrick gilt als eines der begehrtesten Talente weltweit. Neben PSG gelten auch Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Chelsea als interessiert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der junge Brasilianer hat in seinem Vertrag bei Palmeiras brasilianischen Medien zufolge eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro verankert, unter dieser Summe will man den Youngster wohl auch nicht abgeben. Dennoch wird erwartet, dass Endrick Brasilien bald in Richtung Europa verlässt. In sieben Liga-Spielen gelangen dem Angreifer in dieser Saison bereits drei Tore und eine Vorlage.