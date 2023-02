PSG: Galtier weist Nagelsmanns Vermutungen über Mbappé zurück

Kann Kylian Mbappé doch gegen Bayern spielen? Das vermutet zumindest Julian Nagelsmann. PSG-Coach Christophe Galtier wird deutlich.

WAS IST PASSIERT? Trainer Christophe Galtier von Paris Saint-Germain hat die Unterstellungen von Bayern-Coach Julian Nagelsmann, die Verletzung von Kylian Mbappé sei ein Bluff, mit deutlichen Worten zurückgewiesen.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist nicht der Stil des Vereins und das ist auch nicht mein Stil", sagte der 56-Jährige zu Canal+. Es stimme einfach nicht, dass der Klub die Verletzung ihres Starstürmers nur vortäusche.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG hatte unter der Woche bekannt gegeben, dass Superstar Mbappé aufgrund einer Oberschenkelverletzung etwa drei Wochen ausfallen wird. Damit stünde der 24-Jährige auch im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern (14. Februar) nicht zur Verfügung.

Nagelsmann indes hegte Zweifel an der offiziellen Darstellung der Franzosen und vermutete einen Bluff. "Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat, es steht relativ vage auf ihrer Homepage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfällt", sagte er am Freitag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@PSG_espanol

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Für das Rückspiel der beiden Klubs in der Königsklasse sollte Mbappé indes auf alle Fälle wieder fit sein. Dieses findet erst am 8. März statt.