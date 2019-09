Paulo Maldini bestätigt: AC Mailand wollte Napolis neuen Star Hirving Lozano

Hirving Lozano wechselte im Sommer von der PSV Einhoven nach Neapel. Auch der AC Mailand hatte Interesse am Mexikaner.

Der bemühte sich im vergangenen Sommer um die Dienste von Flügelspieler Hirving Lozano, der schließlich ausgerechnet beim Serie-A-Rivalen landete. Das bestätigte Milans Technischer Direktor Paolo Maldini bei TUDN .

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Hirving Lozano traf bei seinem Debüt für die Neapel

"Wir haben ihn beobachtet und über einen Kauf nachgedacht", machte Maldini klar. "Es gab auch Gespräche mit seinem Berater, doch wir hatten Probleme, ihm seine Position in unserem System aufzuzeigen." In der vergangenen Spielzeit liefen die Rossoneri meist im 4-3-3 auf. "Das perfekte System", für Lozano, wie der 51-Jährige findet. "In dieser Saison haben wir aber einen anderen Ansatz."

Statt für einen Transfer nach Mailand entschied sich Lozano schließlich für einen Wechsel von PSV Eindhoven zu Napoli. "Der Faktor, dort mit Carlo Ancelotti zu arbeiten, hilft ihm sehr. Er ist ein Maestro und Lozano kann auf seiner besten Position spielen."

Die Neapolitaner ließen sich den Deal 38 Millionen Euro Ablöse kosten. Der Nationalspieler Mexikos lief bislang dreimal für den Vizemeister auf. Bei seinem Debüt gegen Juventus gelang ihm dabei auch sein erster Treffer.