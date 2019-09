Napoli-Neuzugang Hirving Lozano: Cristiano Ronaldo begrüßte mich in der Serie A

Napoli-Neuzugang Hirving Lozano traf in seinem ersten Serie-A-Spiel auf Juventus. Und da gab es auch ein paar nette Worte von Cristiano Ronaldo.

Hirving Lozano, Neuzugang des , traf in seinem ersten Spiel in der direkt auf und Superstar Cristiano Ronaldo. Und der begrüßte ihn nach dem spektakulären 4:3-Sieg der Bianconeri sogar persönlich in .

"Nach ihrem letzten Tor kam er zu mir und hat mir gratuliert", so Torschütze Lozano gegenüber TUDN. "Er hat mich in Italien willkommen geheißen. Er ist ein spektakulärer Spieler, nicht von dieser Welt. Das war sehr nett."

Hirving Lozano kam von PSV zu Napoli

Napoli und Juventus lieferten sich ein spannendes Spitzenspiel,in dem die Partenopei ein 0:3 noch in ein 3:3 umwandeln konnte, ehe Innenverteidiger Kalidou Koulibaly mit einem Eigentor am Ende doch noch für einen 4:3-Sieg Juves sorgte.

Lozano war Ende August für 38 Millionen Euro Ablöse von zu Napoli gewechselt. Dort unterschrieb der Mexikaner einen bis 2024 datierten Vertrag.