SC Paderborn gegen 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der 25. Bundesligaspieltag steht vor der Tür: Paderborn empfängt Köln. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

, 25. Spieltag. Nach dem Viertelfinale im unter der Woche geht es wieder in Deutschlands höchster Spielklasse weiter. Eröffnet wird die Runde mit der Begegnung gegen den . Das Rückspiel des Aufsteigerduells steigt heute Abend um 20 Uhr, gespielt wird in der Benteler-Arena in Paderborn.

Ihr verfolgt regelmäßig Freitagsspiele und wundert Euch, warum die Partie bereits um 20 Uhr los geht? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Um die Abend- und Nachtruhe der Einwohner, die unweit vom Stadion zu Hause sind, einzuhalten, müssen alle lärmintensiven Events in der Benteler-Arena in Paderborn spätestens um 22 Uhr zu Ende sein. Daher weicht das West-Duell vom ursprünglichen Zeitplan der Freitagsspiele in der Bundesliga ab.

Im Hinspiel am 8.Spieltag setzte sich der 1. FC Köln nach den Toren von Simon Terodde, Louis Schaub und Sebastiaan Bornauw souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Paderborn durch.

Der letztjährige Tabellenzweite der , der SC Paderborn, benötigt im Kampf um den Klassenerhalt aktuell jeden Punkt. Momentan liegen die Ostwestfalen auf dem letzten Platz in der Bundesligatabelle. Mit 16 Punkten hat das Team von Coach Steffen Baumgart bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den aktuell belegt. Zum rettenden Ufer fehlen dem SC ganze neun Zähler. Von den bisherigen sieben Partien in der Rückrunde konnte Paderborn lediglich das Auswärtsspiel in Freiburg gewinnen (2:0) und holte insgesamt magere vier Punkte Allerdings machen Auftritte, wie zuletzt der beim Spiel gegen den FC Bayern (2:3), durchaus Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg.

Der 1. FC Köln hat sich unterdessen von den Abstiegsrängen distanzieren können. Nachdem der Zweitligameister der vergangenen Saison zu Beginn der Bundesligasaison mit Problemen zu kämpfen hatte, steht der FC aktuell auf Rang elf und hat ganze acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Von ihren bisherigen sechs Spielen in der Rückrunde gewannen die Geißböcke sogar sechs Partien, nur gegen die Schwergewichte Borussia Dortmund (1:5) und den FC Bayern München setzte es deutliche Niederlagen (1:4). Dabei hat das Team von Markus Gisdol noch ein Spiel in der Hinterhand, nachdem das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund des Sturmtiefs Sabine auf den 11. März verschoben wurde.

Ihr wollt die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1.FC Köln heute live miterleben? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung der Bundesliga. Außerdem verraten wir Euch, mit welchen Startformationen die beiden Mannschaften in die Partie gehen.

SC Paderborn gegen 1. FC Köln: Das Duell in der Bundesliga in der Übersicht

SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute live im TV sehen - wird die Partie übertragen?

Wie endet das Rückspiel der beiden Bundesliganeulinge am heutigen Abend? Und wird die Partie im TV gezeigt/übertragen?

SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute live im TV sehen

Ihr wollt das Eröffnungsspiel des 25. Spieltages live im TV verfolgen? Dann haben wir an dieser Stelle leider schlechte Neuigkeiten für Euch. Das Duell zwischen dem SC Paderborn und dem 1.FC Köln wird leider nicht im TV gezeigt, denn weder ein Free-TV- noch ein Pay-TV-Sender besitzen die Rechte auf diese Übertragung am heutigen Abend.

Allerdings bedeutet das nicht, dass Ihr dieses Aufeinandertreffen verpasst. Denn Goal zeigt Euch, welche Alternativen sich Euch bieten und warum Ihr dennoch nicht auf Euren Fernseher verzichten müsst.

Obwohl Sky sich die meisten Rechte für die Bundesligaspiele am Wochenende gesichert hat, besitzt DAZN die Übertragungsrechte einiger Spiele in der deutschen Eliteliga.

Dazu zählen auch die Spiele am Freitagabend, weshalb Ihr die Partie der Paderborner gegen Köln im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen könnt.

SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Da das Spiel Paderborn gegen Köln nicht im Free- oder Pay-TV zu sehen ist, bleibt DAZN die einzige Möglichkeit, die Partie zu verfolgen. Dort beginnt die Übertragung bereits um 19.45 Uhr. Dann stehen erstmal die Vorberichte auf dem Programm, ehe um 20 Uhr der Ball rollt.

Wie eingangs erwähnt, bietet der Streamingdienst einen LIVE-STREAM, der Euch das Bundesligaspiel live miterleben lässt.

Was Ihr dazu benötigt? Lediglich einen DAZN-Zugang, mit dem Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen könnt. Wie das geht? Ganz einfach: Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN. Hier entlang, um Euch direkt die kostenlose Testphase zu sichern.

Nach Ablauf der Gratisphase habt Ihr die Möglichkeit, DAZN bereits für 11,99 Euro im Monat zu abonnieren. Das Abo lässt auch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zu und ist jederzeit kündbar.

Ihr habt weitere Fragen zur Anmeldung und Nutzung von DAZN? Dann bekommt Ihr hier alle wichtigen Infos:

SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Und wie gesagt, auf Euren TV müsst Ihr ebenfalls nicht verzichten. Ladet Euch einfach die DAZN-App herunter und genießt das Spiel auf Eurem Smart-TV. Das Beste daran ist, dass die App für alle gängigen Smart-TVs sowie für Smartphone, Tablet, PlayStation, Amazon Fire TV-Stick und Apple TV verfügbar ist. Mehr Informationen erhaltet Ihr hier. Los geht's dann ab 19.45 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel.

Hier nochmal die wichtigsten Infos zum Spiel in der Übersicht:

Vorbericht: ab 19.45 Uhr

ab 19.45 Uhr Anstoß: 20 Uhr

20 Uhr Wo? DAZN

Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Jonas Hummels

SC Paderborn gegen 1. FC Köln: Die Bundesligapartie im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr keine Zeit oder könnt aus anderen Gründen das Spiel des SC Paderborn gegen den 1.FC Köln am heutigen Freitagabend nicht im LIVE-STREAM sehen? Kein Problem!

Nicht nur der Stream ist eine Option, zudem bietet Goal für dieses Spiel einen LIVE-TICKER. Dieser Link führt Euch direkt zu unserem LIVE-TICKER auf unserer Website.

Ihr wollt den LIVE-TICKER auf Eurem Smartphone oder Tablet verfolgen? Auch das geht! Ladet Euch hierfür die Goal-App für iOS oder Android herunter und verpasst keine Sekunde des Aufsteigerduells.

SC Paderborn gegen 1. FC Köln: Die Highlights des Spiels sehen

Ihr könnt weder das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen noch habt Ihr am Freitag Zeit, den den LIVE-TICKER zu nutzen? Selbst dann gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr die besten Szenen aus der Partie der Ostwestfalen gegen die Geißböcke sehen könnt. DAZN bietet Euch nicht nur das Spiel live und exklusiv in voller Länge sondern auch die Highlights der Partie. Diese gibt es bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff, sodass Ihr nicht lange warten müsst, bis Ihr die besten Momente der Partie erleben könnt.

Auch das geht bereits mit dem kostenlosen Probemonat! Falls Ihr nicht mehr hochscrollen wollt, gelangt Ihr über diesen Link direkt auf die DAZN-Seite und könnt eure Testphase starten.

SC Paderborn gegen 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor Spielbeginn gibt es an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen der beiden Mannschaften. Schaut also um 19 Uhr nochmal vorbei und findet heraus, welche Spieler es am heutigen Abend richten sollen.

