Ousmane Dembélé, Gehalt beim FC Barcelona: Wie viel verdient der Franzose bei Barça?

Ousmane Dembélé unterschrieb im Sommer 2022 einen neuen Vertrag bei Barça - doch was verdient er dort eigentlich? Alle Infos zum Jahresgehalt.

Es war eines der größten Themen vergangenen Sommer - die Zukunft von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona. Der Vertragspoker zog sich mehrere Wochen hin - alle Szenarien waren denkbar.

Doch anstatt ablösefrei zu wechseln, entschied sich der 25-jährige Flügelflitzer im letzten Moment doch noch für einen Verbleib im Camp Nou.

Da stellt sich natürlich die Frage: Was zahlt der FC Barcelona Dembélé denn nun eigentlich, damit er doch noch einen neuen Vertrag unterschrieben hat? GOAL klärt auf, wie viel Dembélé bei den Katalanen verdient und verrät Euch sein Jahresgehalt.

Ousmane Dembélé im Steckbrief: Die wichtigsten Infos zum Barça-Star

KOMPLETTER NAME Masour Ousmane Dembélé GEBURTSDATUM 15. Mai 1997 NATIONALITÄT Französisch KLUBS Madeleine Évreux (bis 2010)

Stade Rennes (2010 - 2016)

Borussia Dortmund (2016/17)

FC Barcelona (seit 2017) GRÖSSTE ERFOLGE Spanischer Meister (2018, 2019)

Copa del Rey (2018, 2021)

Supercopa de España (2019)

DFB-Pokal (2017)

Weltmeister (2018)

Ousmane Dembélé bei Barça , Gehalt: Wie viel verdient Dembouz in Spanien?

Ousmane Dembélé kassiert beim FC Barcelona nach seiner Vertragsverlängerung weiter ein fürstliches Gehalt. Die spanische Sport berichtet, der Weltmeister verdiene bei den Katalanen 16 Millionen Euro pro Jahr.

Dembélé ist nun bis 2024 an die Katalanen gebunden. In seinem neuen Kontrakt ist zwar ein geringeres Grundgehalt als noch zuvor fixiert, dank einiger Klauseln könnte er aber trotzdem ordentlich abkassieren. So soll der Rechtsaußen pro Jahr Boni in Höhe von vier Millionen Euro einstreichen. Die Bedingungen, die dafür erfüllt sein müssten, seien absolut machbar.

Getty

Ousmane Dembélé , Jahresgehalt beim FC Barcelona: Eine besondere Klausel

Weitere Besonderheit: Sollte ein Verein Dembélés festgeschriebene Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro zahlen, würden satte 50 Prozent davon in die Tasche des 25-Jährigen fließen.

Dembélé war 2017 für 140 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona gewechselt, erfüllte die hohen Erwartungen wegen zahlreicher Verletzungspausen und Formtiefs lange Zeit aber nicht.