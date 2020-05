VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: So wird die 2. Liga übertragen

27. Spieltag in der 2. Bundesliga: Osnabrück empfängt Hannover 96. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der zweite Spieltag nach der Corona-Pause steht an: Der trifft auf . Anstoß ist heute um 13 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke.

Die Osnabrücker spielten letzte Woche gegen Spitzenreiter Bielefeld 1:1 unentschieden und belegen derzeit den 13. Platz der Tabelle (30 Punkte). Allerdings wartet der VfL seit nun neun Spielen auf einen Sieg.

Hannover konnte seit mehr als zwei Monaten nicht mehr spielen, da sich der Gegner am vergangenen Spieltag, , in Quarantäne befindet. Die Hannoveraner stehen aktuell auf dem elften Tabellenplatz mit 32 Punkten. Das Hinspiel im Herbst letzten Jahres endete torlos.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spiel: VfL Osnabrück - Hannover 96

VfL Osnabrück - Hannover 96 Datum: 23. Mai 2020

23. Mai 2020 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Bremer Brücke

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Leider nicht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der 2. und somit auch für das Spiel zwischen Osnabrück und Hannover.

Ihr müsst Sky also abonniert haben, um die 2. Liga heute LIVE im TV sehen zu können.

Alle Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im LIVE-STREAM

Auch online ist Sky die einzige Möglichkeit, das Spiel heute im LIVE-STREAM sehen zu können. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet zwei Varianten an, um die am heutigen Samstag im LIVE-STREAM zu verfolgen: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps sind entweder im iTunes Store oder Play Store downloadbar.

Sky Go kann jeder Sky-Kunde unter Euch einfach benutzen, indem er die Logindaten Skys in die App einpflegt.

Falls Ihr Euch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender aus Unterföhring binden, das Spiel aber trotzdem sehen wollt, ist Sky Ticket die Lösung des Problems. Hier könnt Ihr einen einmaligen Zugang zum Spiel erwerben, ohne diverse andere Pakete dazubuchen zu müssen.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im LIVE-TICKER

Wer nicht bereit ist, für die Übertragung zu bezahlen, der kann gerne unseren LIVE-TICKER verfolgen.

Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, wenn Osnabrück oder Hannover Tore erzielen, Karten bekommen oder sich irre Szenen abspielen. Des Weiteren liefern wir interessante Statistiken zur 2. Bundesliga - schaut mal vorbei!

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Wer das Spiel gar nicht LIVE verfolgen kann, der hat bei DAZN die Möglichkeit, sich nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zu gönnen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der auch als "Netflix des Sports" betitelt wird, was ganz einfach an der großen Sportprogrammauswahl liegt.

Es gibt nur wenige Sportarten, die DAZN nicht im Programm hat, aber verschafft Euch doch hier selbst einen Überblick.

Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr und ist jederzeit kündbar.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So geht der VfL Osnabrück in die Partie:

Kühn - Trapp, van Aken, Heyer - Taffertshofer, Blacha - Agu, Schmidt, Amenyido, Ajdini - Ceesay

Das ist die Startelf von Hannover 96:

Zieler - Horn, Elez, Hübers, Korb - Kaiser, Anton - Haraguchi, Maina - Teuchert, Guidetti

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Bilanz der Teams

VfL Osnabrück bisher 45 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hannover 96 10 Siege 23 12 Remis 12 42 erzielte Tore 77 11,3 Mio. Euro Marktwert 34,1 Mio. Euro Agu (1,8 Mio. Euro) wertvollster Spieler Maina (6,2 Mio. Euro)

VfL Osnabrück gegen Hannover 96 heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick