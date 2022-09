Operation: Barcelona-Verteidiger Ronald Araújo droht das WM-Aus

Rückschlag für den FC Barcelona und die WM-Hoffnungen von Ronald Araújo: Der Abwehrspieler muss operiert werden.

Ronald Araújo vom FC Barcelona wird am Mittwoch aufgrund einer Adduktorenverletzung operiert. Das gab sein Klub am Montag bekannt. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfalldauer von rund zwei Monaten, was hinter die WM-Teilnahme des Verteidigers aus Uruguay ein großes Fragezeichen stellt.

Araújo hatte sich in der Vorwoche in einem Testländerspiel gegen den Iran in Österreich verletzt. Er musste bereits nach vier Minuten ausgewechselt werden.

Araújo wird in Finnland operiert

Nachdem die Adduktorenverletzung festgestellt worden war, gab es Überlegungen zwischen dem Spieler und dem Klub, ob die Blessur konventionell, das heißt: ohne Operation, behandelt werden kann. Nun gab es die Entscheidung: Araújo fliegt nach Turku in Finnland zu Dr. Lasse Lempainen, der in der Vergangenheit bereits Ousmane Dembélé und Sergi Roberto von den Katalanen operiert hat.

Das erste WM-Spiel für Uruguay steht am 24. November an: Dann geht es für die Südamerikaner gegen Südkorea.