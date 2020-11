Olympique Lyons Memphis Depay liebäugelt mit Transfer zum FC Barcelona: "Wer würde nicht gerne dort spielen?"

Schon im Sommer wäre Memphis Depay fast zum FC Barcelona gewechselt. Nun hat sich der Angreifer von Olympique Lyon erneut zu einem Transfer geäußert.

Angreifer Memphis Depay von hat sich erneut zu einem möglichen Wechsel zum geäußert. "Wer würde nicht gerne dort spielen?", sagte der 26-Jährige im Anschluss an das 1:1 (0:1) der gegen .

"Sie sind eine der besten Mannschaften der Welt. Jeder würde gerne dort spielen", so Depay mit Blick auf den geplatzten Transfer im Sommer. Er betonte allerdings: "Der Transfermarkt ist nicht offen. Ich denke nicht daran. Ich versuche mein Bestes zu geben, um gut zu spielen, um ein besserer Spieler zu werden."

Bereits im abgelaufenen Transferfenster war Depay mit dem katalanischen Verein in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel hatte sich jedoch wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zerschlagen. Allein in der laufenden Saison muss Barca eine Gehaltsanpassung in Höhe von 191 Millionen Euro vornehmen.

Lyon-Präsident Aulas: "Werden Depay nicht über sein Vertragsende halten"

Ein Transfer Depays käme deshalb ohnehin erst im Sommer infrage. Zumal Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas einen Abschied im Winter erst am Mittwoch ausgeschlossen hatte: "Es ist nicht nur Memphis, sondern auch Houssem Aouar und Moussa Dembele. Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, dass sie nicht gehen werden", so der 71-Jährige bei RMC Sport.

Dadurch würde Lyon im Sommer ein ablösefreier Wechsel seines Leistungsträgers drohen. Depay steht beim Verein aus der französischen lediglich bis 2021 unter Vertrag. Eine Verlängerung erscheint derzeit ausgeschlossen: "Nein, wir werden ihn allem Anschein nach nicht über sein Vertragsende halten", erklärte Aulas.