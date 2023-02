BVB angeblich mit Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt über Fünfjahresvertrag einig

Daichi Kamada kann im Sommer ablösefrei wechseln - und genau das tut der Frankfurter Japaner nun angeblich. Es geht wohl zum BVB.

WAS IST PASSIERT? Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt ist sich mit Borussia Dortmund über einen ablösefreien Wechsel im Sommer einig. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Demnach unterschreibt der Japaner beim BVB einen Fünfjahresvertrag, der ihm knapp sechs Millionen Euro pro Jahr einbringen soll.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kamada kam schon 2017 von Sagan Tosu zur Eintracht. Nach einer einjährigen Leihe zum belgischen Klub VV St. Truiden etablierte er sich bei Hessen als Leistungsträger im Mittelfeld.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 19 Bundesliga-Spielen kommt Kamada in dieser Saison auf sieben Tore und fünf Vorlagen. In der Champions League traf er bislang dreimal.