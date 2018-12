Bericht: Bayern München wollte ursprünglich Oliver Bierhoff statt Oliver Kahn

Ist Oliver Kahn beim FC Bayern München als Vorstandschef nur die zweite Wahl, nachdem DFB-Teammanger Oliver Bierhoff abgesagt haben soll?

Ex-Nationaltorhüter und Bayern-Legende Oliver Kahn wird seit geraumer Zeit als möglicher Sportvorstand beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Dabei soll der 49-Jährige angeblich nur zweite Wahl sein.

Denn wie die Sport Bild berichtet, soll FCB-Präsident Uli Hoeneß bereits im Sommer 2017 zu einer einer anderen Fußballlegende Kontakt aufgenommen und eine Absage kassiert haben - von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.

Bierhoff lieber beim DFB als beim FCB?

Dem 50-Jährigen soll demnach die Arbeit beim DFB und der Nationalelf so am Herz gelegen haben, dass er sich gegen ein Engagement in der sportlichen Führung der Roten entschied. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Nun soll wohl im kommenden Frühjahr bei einem Treffern zwischen Kahn und Hoeneß darüber diskutiert werden, in welcher Konstellation der Ex-Keeper mittel- und langfristig an der Isar eingebunden werden soll.