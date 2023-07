"Tut mir weh": Sadio Mané bedauert Abschied vom FC Bayern

Der Stürmer hat sich zu seinem bevorstehenden Abschied vom FC Bayern geäußert.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané bedauert seinen bevorstehenden Abgang beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

WAS WURDE GESAGT? "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagte der 31-Jährige gegenüber Sky.

"Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen", meinte Mané und fügte an: "Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft."

WAS IST DER HINTERGRUND?Mané steht unmittelbar vor einem Wechsel zum saudischen Erstligisten Al-Nassr. Mané war erst im vergangenen Jahr als Ersatz für Robert Lewandowski vom FC Liverpool nach München gewechselt. Die hohen Erwartungen erfüllte er aber trotz sieben Bundesligatoren und fünf Vorlagen nicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

(C)Taka Nishina

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Stürmer wechselte im Sommer 2022 für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München. Beim deutschen Rekordmeister kam er 38-mal zum Einsatz, wobei er zwölf Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.