Offiziell: PSG holt Nordi Mukiele von RB Leipzig

Paris Saint-Germain ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr fündig geworden. Von RB Leipzig kommt Nordi Mukiele.

Paris Saint-Germain hat die Verpflichtung von Nordi Mukiele von RB Leipzig am Dienstag offiziell bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim französischen Spitzenklub.

Mukiele spielte seit 2018 für die Sachsen und absolvierte 146 Pflichtpartien für den Klub. Dabei erzielte er zehn Tore und lieferte elf Vorlagen.

Leipzig bekommt sein Geld für Mukiele nicht zurück

Nach französischen Medienberichten beträgt die Ablösesumme nur zwölf Millionen Euro, da Mukiele nur noch bis 2023 an RB gebunden war. Inklusive Boni soll sie auf rund 15 Millionen Euro ansteigen können. Die Leipziger hatten bei seiner Verpflichtung aus Montpellier noch 16 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen müssen.

Mukiele hat sich bereits am Montag via Social Media von RB und seinen Fans verabschiedet. "Vom ersten Tag an habe ich mich bei euch wohl gefühlt. Ich verlasse euch heute schweren Herzens", schrieb er.