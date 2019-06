Offiziell: Paulo Fonseca wird neuer Trainer bei AS Rom

Nachdem bereits in der vergangenen Woche darüber spekuliert wurde, ist es jetzt offiziell. Paulo Fonseca wird neuer Trainer bei AS Rom.

Der Portugiese Paulo Fonseca ist neuer Trainer bei der . Er erhält einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Das verkündete der Klub am Dienstag offiziell.

Der 46-Jährige kommt nach drei Jahren bei in die italienische Hauptstadt und übernimmt dort den Posten von Claudio Ranieri, der in der vergangenen Saison interimsweise das Traineramt bekleidete.

Mit Donezk gewann Fonseca während seiner Amtszeit in der dreimal das Double aus Meisterschaft und Pokal. Zuvor verbrachte er einen Großteil seiner Karriere in seiner portugiesischen Heimat als Trainer in Porto und Braga.