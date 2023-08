Offiziell! Galatasaray Istanbul leiht Hakim Ziyech vom FC Chelaea aus - und muss bei Verpflichtung wohl keine Ablöse bezahlen

Galatasaray Istanbul steht vor einer Verpflichtung von Hakim Ziyech, für den der FC Chelsea offenbar keine Ablöse will.

WAS IST PASSIERT? Hakim Ziyech wechselt für ein Jahr per Leihe vom FC Chelsea zu Galatasaray Istanbul. Das teilte der Verein am späten Samstagabend mit. Außerdem wurde eine Kaufoption ausgehandelt.

WAS IST DER HINTERGURND? Für diese müsste der amtierende Meister der Türkei angeblich nichts bezahlen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano handele es sich "um einen kostenlosen, befristeten Transfer mit kostenloser Kaufoption".

Dass Ziyech ohnehin bei einer festen Verpflichtung nicht viel kosten würde, hatte sich schon zuvor abgezeichnet. Zuletzt sollen die Blues nur noch eine Million Euro Ablöse für den 30-Jährige gefordert haben. Nun scheint Gala sich nur noch am Gehalt beteiligen zu müssen.

Ziyech hatte sich zuvor eigentlich schon mit Saudi-Klub Al-Nassr auf einen Wechsel geeinigt, bestand nach übereinstimmenden Medienberichten aber den obligatorischen Medizincheck nicht.

WIE GEHT ES WEITER? Ziyech besitzt noch einen Vertrag bis 2025 in London, wohin er 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gewechselt war.