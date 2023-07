Offiziell: Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr holt Alex Telles von Manchester United

Al-Nassr rüstet weiter auf: Nun kommt ein Außenverteidiger von Manchester United zum Klub aus Saudi-Arabien.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr hat die Verpflichtung von Alex Telles von Manchester United am Sonntag offiziell gemacht. Der saudische Klub von Cristiano Ronaldo präsentierte den Brasilianer, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat und sieben Millionen Euro Ablöse kosten soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr machte erstmals im Januar 2023 mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo Schlagzeilen, dessen Vertrag bei Manchester United zuvor aufgelöst worden war.

In diesem Sommer kamen mit Marcelo Brozovic von Inter Mailand und Seko Fofana von RC Lens bereits zwei weitere Hochkaräter zu Al-Nassr.

DER TWEET ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Telles kam 2014 aus Brasilien nach Europa und ging zunächst zu Galatasaray. In der Saison 2015/16 wurde er an Inter Mailand ausgeliehen, im Sommer 2016 folgte ein Wechsel zum FC Porto, den er 2020 dann in Richtung Manchester verließ. Damals bezahlten die Engländer noch 15 Millionen Euro für den Linksverteidiger.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei United kam Telles nur auf insgesamt 30 Einsätze in der Premier League.

Im März 2019 feierte er sein Debüt in der Seleção, für die er bislang 19-mal auflief.