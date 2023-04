Cristiano Ronaldo empfiehlt seinem Klub Al-Nassr angeblich Transfer von Alex Telles

In der Meisterschaft reicht es für Al-Nassr wohl nicht zum Titel. Deshalb will Ronaldo das Team mit einem Kumpel aus United-Tagen verstärken.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien, ist angeblich an einer Verpflichtung von Alex Telles interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Brasilianer Telles ist aktuell von Manchester United an den FC Sevilla ausgeliehen. Da er bei den Andalusiern keinen Stammplatz erobern konnte, ist eine feste Verpflichtung durch Sevilla unwahrscheinlich.

Bei den Red Devils hat er noch bis 2024 Vertrag. Im Old Trafford spielte Telles auch mit Ronaldo zusammen, der seinem Klub den Außenverteidiger allem Anschein nach empfohlen hat.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Telles wechselte 2014 aus Brasilien zu Galatasaray, das ihn zunächst 2015 an Inter verlieh und dann ein Jahr später an den FC Porto verkaufte. In Portugal verbrachte Telles vier Jahre, bevor es 2020 für 15 Millionen Euro zu Man United für ihn ging.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In LaLiga stand der Außenverteidiger in der laufenden Saison nur elfmal in der Startelf für Sevilla. Insgesamt gelangen ihm zwei Vorlagen in der Liga.