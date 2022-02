Offiziell: Besiktas schlägt Galatasaray im Duell um Gedson Fernandes

Der türkische Erstligist Besiktas aus Istanbul hat die Verpflichtung von Gedson Fernandes von Benfica offiziell bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt allerdings erst im Sommer zum Klub, die Rückrunde verbringt er bei Rizespor. Im Juli beginnt dann der Vierjahresvertrag bei Besiktas.

Die Ablösesumme für den Portugiesen beträgt sechs Millionen Euro, was ihn zum fünftteuersten Besiktas-Neuzugang aller Zeiten macht. Nur Rodrigo Tabata, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic und Ayhan Akman kosteten die Istanbuler mehr.

Gedson Fernandes spielte 2020/21 für Galatasaray

In der Süper Lig kennt sich Fernandes bereits aus, denn er trug in der Rückrunde der Saison 2020/21 ausgerechnet das Trikot vom großen Besiktas-Rivalen Galatasaray. Gala war nach türkischen Medienberichten auch jetzt stark an einem Transfer interessiert, hatte jedoch das Nachsehen.

Gedson Fernandes wurde bei Benfica ausgebildet und zwischenzeitlich auch zu Tottenham verliehen. Für Portugal hat er bereits zwei A-Länderspiele absolviert.