"Offensichtlich war niemand interessiert!" Jürgen Klopp schießt gegen Experte Gary Neville

Privat-Fehde zwischen Gary Neville und Jürgen Klopp. Nachdem der Experte gegen Klopps Rückspiel-Vorschlag im VAR-Chaos schoß, schoß Klopp nun zurück.

WAS IST PASSIERT? Zwischen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und Experte Gary Neville entwickelt sich offenbar eine kleine Privatfehde. Neville attackierte Klopp nach dem Vorschlag des LFC-Trainers, aufgrund des VAR-Chaos gegen Tottenham ein Rückspiel zu absolvieren. Nun konnte sich Klopp einen Kommentar nicht verkneifen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Klopp forderte eine Wiederholung des Premier-League-Spiels zwischen Liverpool und Tottenham, nachdem der VAR das Tor von Luis Diaz in der 34. Minute fälschlicherweise nicht anerkannt hatte. Neville kritisierte den Manager für seinen bizarren Vorschlag und sagte: "Sie wollen jetzt eine Wiederholung! Das ist Wahnsinn."

WAS WURDE GESAGT? Alexis Mac Allister traf beim 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Union Saint Gilloise in der Europa League am Donnerstag auf seinen Bruder Kevin Mac Allister.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel behauptete Klopp fälschlicherweise: "Sie machen jetzt 25 Interviews hintereinander zusammen. Es ist das erste Mal, dass zwei Brüder im Weltfußball gegeneinander gespielt haben oder wie auch immer es sich angefühlt hat, es ist eine wirklich schöne Geschichte."

Ein Reporter korrigierte Klopp daraufhin und erinnerte ihn daran, dass Gary und Phil Neville bereits mehrfach gegeneinander gespielt hatten, nachdem Letzterer zum FC Everton gewechselt war.

Daraufhin antwortete Klopp: "Nun, das hat offensichtlich niemanden interessiert. Tut mir leid, das war ein Elfmeter, den ich nehmen musste."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images