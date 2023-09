Liverpool-Trainer Jürgen Klopp über VAR-Fehler: "Das ist nur schwer zu verkraften"

In der ersten Halbzeit ist Liverpool ein klares Tor gegen Tottenham aberkannt worden - weil der VAR einen Fehler macht.

WAS IST PASSIERT? Trainer Jürgen Klopp hat sich nach der 1:2-Niederlage seines FC Liverpool bei Tottenham entsetzt über einen Fehler der Unparteiischen gezeigt, der sein Team ein Tor kostete.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der ersten Halbzeit erzielten die Reds in Unterzahl ein Tor durch Diogo Jota, das wegen einer angeblichen Abseitsstellung aber nicht anerkannt wurde. Die TV-Bilder zeigten jedoch später, dass der Treffer korrekt war.

Kurz darauf kassierte Liverpool das 0:1, in der zweiten Halbzeit folgte ein weiterer Platzverweis und in der letzten Minute der Nachspielzeit entschied ein Eigentor von Joel Matip die Begegnung zugunsten der Hausherren.

Nach dem Schlusspfiff gab der englische Schiedsrichter-Verband PGMOL zu, dass es sich bei der Abseits-Entscheidung um "einen schwerwiegenden menschlichen Fehler" gehandelt habe.

WAS WURDE GESAGT? "Irgendjemand hat in der Pause auf sein Handy geschaut und wir haben es bei Instagram oder Twitter gesehen: Das ist kein Abseits. Niemals. Sie haben die Linien falsch gezogen", wetterte Klopp bei der Pressekonferenz und fasste zusammen: "Das ist nur schwer zu verkraften."

Auch Liverpools Abwehrboss Virgil van Dijk war bei der BBC aufgebracht: "Schwer zu sagen, ob ich dadurch das Vertrauen verliere. Der VAR sollte bei seinen Entscheidungen klar und deutlich sein. Ich habe jetzt das Standbild gesehen. Das ist alles ein bisschen seltsam", meinte der Niederländer.