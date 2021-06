Österreich vs. Nordmazedonien: TV, LIVE-STREAM und Co. - so seht Ihr die EM 2021 heute live

Zum Auftakt der EM bekommt es Österreich mit Nordmazedonien zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie und wo Ihr die Partie heute live sehen könnt.

Es ist angerichtet: Nach einem Jahr Verspätung startete die EM 2021 endlich am vergangenen Freitag (11.06.2021).

Heute greifen nun auch die Mannschaften von Österreich und Nordmazedonien ins Turniergeschehen ein: Bei Ihrem jeweiligen Auftakt kommt es zum direkten Duell.

Während der Debütant Nordmazedonien bei der ersten internationalen Turnierteilnahme jedes Spiel als krasser Außenseiter bestreitet, geht für die von Franco Foda trainierte österreichische Nationalmannschaft darum, gegen den nominell schlagbarsten Gegner keine Punkte im Kampf um den Achtelfinaleinzug liegen zu lassen.

Der Ball im rumänischen Nationalstadion in Bukarest rollt am Sonntag (13.06.2021) ab 18.00 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo Ihr die Begegnung zwischen Österreich und Nordmazedonien live schauen könnt. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaft sobald diese offiziell sind.

Österreich vs. Nordmazedonien: Die Partie in der Übersicht

Begegnung Österreich vs. Nordmazedonien Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft (1. Spieltag, Gruppenphase) Datum Sonntag, 13.06.2021 | 18.00 Uhr Ort Arena Nationala | Bukarest, Rumänien

Österreich vs. Nordmazedonien heute live: Wo die EM 2021 gezeigt wird

Sämtliche Spiele der Europameisterschaft 2021 werden selbstverständlich live und in voller Länge in Deutschland übertragen. Dafür sorgen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, sowie MagentaTV, die sich die LIVE-Übertragungsrechte teilen.

Dabei ist der Großteil der Spiele kostenfrei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen, nur einige Spiele hat sich MagentaTV exklusiv gesichert. Hier erfahrt Ihr, auf welchem Weg Ihr das Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien verfolgen könnt.

Österreich vs. Nordmazedonien live im deutschen Free-TV in der ARD

Die gute Nachricht vorweg: Die Partie zwischen Österreich und Nordmazedonien gehört zu den Begegnungen, die live und in ganzer Länge im deutschen Free-TV übertragen werden! Die ARD hat sich die Übertragungsrechte für alle Sonntagsspiele des ersten Spieltags der Europameistersschaft gesichert.

Der beginnt ab 14.00 Uhr mit dem Spiel England vs. Kroatien, die ARD-Sportschau ist live dabei. Anschließend macht das Erste direkt weiter mit den Vorberichten zu Österreich vs. Nordmazedonien. Pünktlich ab 18.00 Uhr startet dann die Live-Übertragung aus Bukarest, Ex-Nationalspielerin Almuth Schult steht als Expertin bereit.

EM 2021 live: So wird Österreich vs. Nordmazedonien in Österreich übertragen

Auch in Österreich selbst sind alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft selbstverständlich vollständig und in Echtzeit im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen - so natürlich auch die Auftaktpartie gegen Nordmazedonien: ORF übernimmt die Übertragung.

Thomas König und Roman Mählich übernehmen die Live-Berichterstattung, Herbert Prohaska und Helge Payer liefern vor, nach und während der Halbzeitpause des Spiels Analysen zur Begegnung Österreich vs. Nordmazedonien.

Die EM 2021 auf MagentaTV: Österreich vs. Nordmazedonien

Alternativ können MagentaTV-Abonnenten die Begegnung auch dort verfolgen. Die Kommentatoren Wolff Fuss und Marco Hagemann berichten für den Sender von der EM, und unter anderem auch von der Partie Österreich vs. Nordmazedonien in Bukarest.

Österreich vs. Nordmazedonien: Die EM 2021 im LIVE-STREAM verfolgen

Online oder via App ist die Partie zudem im LIVE-STREAM zu sehen. Dieser ist zum einen in der ARD-Mediathek im Rahmen der "Sportschau" abrufbar, zum anderen könnt Ihr nach dem Download der ARD-App die Begegnung auch auf mobilen Geräten streamen. Den Link zum Herunterladen findet Ihr hier.

Österreich vs. Nordmazedonien im MagentaTV-LIVESTREAM

Für Abonnenten von MagentaTV gibt es auch hier wieder eine zusätzliche Alternative: Der im Abo mit eingeschlossene Magenta-TV-LIVE-STREAM.

Wie auch bei der TV-Übertragung ist aber auch hierzu das kostenpflichtige Magenta-Sport-Abonnement notwendig. Für Nicht-Telekom-Kunden werden 10,00 Euro pro Monat fällig.

Wenn Ihr bereits Kunden der Telekom seid, müsst Ihr weniger tief in die Tasche greifen: Dann gibt es das entsprechende Abonnement-Paket nämlich schon ab 5,00 Euro monatlich.

Mit dem LIVE-TICKER nichts verpassen bei Österreich vs. Nordmazedonien

Ihr könnt das Duell zwischen Österreich und Nordmazedonien nicht live verfolgen, wollt aber trotzdem immer über alle Spielereignisse informiert werden? Dann seid Ihr bei Goal richtig: Der LIVE-TICKER von Goal liefert alle Spielereignisse fast in Echtzeit, zudem Statistiken und Wissenswertes rund ums Spiel

Die Highlights der Partie Österreich vs. Nordmazedonien heute bei DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie: Nach Spielende findet Ihr in der DAZN-Mediathek die Highlights des Spiels zwischen Österreich und Nordmazedonien und aller weiterer Begegnungen der Europameisterschaft. Und das Beste: Dank des Probemonats ist der erste Abo-Monat sogar kostenlos!

Nach Ablauf der vierwöchigen Testperiode könnt Ihr das DAZN-Abonnement für 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro monatlich verlängern. Nähere Informationen zu den verschiedenen Abomodellen und den jeweiligen Konditionen und Laufzeiten, sowie zum kostenlosen Probemonat von DAZN bekommt Ihr hier.

Österreich vs. Nordmazedonien heute live: Die Aufstellungen

Wie werden beide Teams in Bukarest antreten? Wir präsentieren Euch hier die Anfangsformationen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.