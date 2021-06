Österreich bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Österreich geht mit einer ganzen Reihe Bundesliga-Spielern in die EM 2021. Alle Infos zum Team gibt es hier.

Österreich geht mit großen Hoffnungen und vielen Bundesligaspielern in die EM 2021. In der Gruppe C trifft das Team des deutschen Trainers Franco Foda auf die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine.

2016 war Österreich als einer der Geheimfavoriten in die EM in Frankreich gestartet, es folgte ein enttäuschendes Vorrunden-Aus mit nur einem Punkt aus drei Spielen. In diesem Jahr zählt die Alpenrepublik nicht zu den Anwärtern auf eine Überraschung, doch eine machbare Gruppe könnte Österreich dennoch in die K.o.-Runde bringen.

Die Niederlande dürften als Favorit in der Gruppe C gelten, dahinter aber ist alles möglich zwischen Österreich, Nordmazedonien und der Ukraine. Die Auswahl Österreichs dürfte vor allem den deutschen Fans bestens bekannt sein. Gleich 21 der 26 Spieler im Kader stehen in Deutschland unter Vertrag.

Österreich hofft bei der EM 2021 auf die K.o.-Runde. Goal hat alle wichtigen Infos zum Team von Trainer Franco Foda.

Österreich bei der EM 2021: Der Kader

Die Corona-Pandemie hat weiterhin enorme Auswirkungen auf den Fußball. Um auf kurzfristige Ausfälle flexibler reagieren zu können, hob die UEFA die Kadergröße für das Turnier pro Mannschaft auf 26 Spieler an. Allerdings gilt das nur für das EM-Aufgebot. Der Spieltagskader für die einzelnen Partien darf weiterhin nur 23 Spieler umfassen. Drei Spieler müssen also auf der Tribüne Platz nehmen.

Österreichs Kader und Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 1 Alexander Schlager Tor LASK 13 Daniel Bachmann Tor FC Watford 12 Pavap Pervan Tor VfL Wolfsburg 8 David Alaba Abwehr FC Bayern München 4 Martin Hinteregger Abwehr Eintracht Frankfurt 15 Philipp Lienhart Abwehr SC Freiburg 5 Stefan Posch Abwehr TSG Hoffenheim 26 Marco Friedl Abwehr Werder Bremen 3 Aleksandar Dragovic Abwehr Bayer Leverkusen 2 Andreas Ulmer Abwehr Red Bull Salzburg 21 Stefan Lainer Abwehr Borussia Mönchengladbach 16 Christopher Trimmel Abwehr Union Berlin 10 Florian Grillitsch Mittelfeld TSG Hoffenheim 6 Stefan Ilsanker Mittelfeld Eintracht Frankfurt 14 Julian Baumgartlinger Mittelfeld Bayer Leverkusen 9 Marcel Sabitzer Mittelfeld RB Leipzig 23 Xaver Schlager Mittelfeld VfL Wolfsburg 24 Konrad Laimer Mittelfeld RB Leipzig 22 Valentino Lazaro Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 18 Alessandro Schöpf Mittelfeld Schalke 04 19 Christoph Baumgartner Mittelfeld TSG Hoffenheim 17 Louis Schaub Mittelfeld FC Luzern 11 Michael Gregoritsch Angriff FC Augsburg 25 Sasa Kalajdzic Angriff VfB Stuttgart 7 Marko Arnautovic Angriff Shanghai Port 20 Karim Onisiwo Angriff FSV Mainz 05

Österreich bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe C

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 13. Juni | 18 Uhr Österreich - Nordmazedonien -:- ARD und MagentaTV 17. Juni | 21 Uhr Niederlande - Österreich -:- ZDF und MagentaTV 21. Juni | 18 Uhr Ukraine - Österreich -:- MagentaTV

Österreich bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe C

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Österreich 0 0 0 0 0 0 0 1 Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 1 Nordmazedonien 0 0 0 0 0 0 0 1 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.o.-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften ), anschließend die Tordifferenz , die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.

Österreich bei der EM 2021: Das Team-Porträt

Mit geballter Bundesligapower in die K.o.-Runde? Das Team von Franco Foda spielt fast komplett in Deutschland oder bei Topteams aus der Heimat. Der Kader ist ausgewogen besetzt, das Durchschnittsalter ist etwa identisch mit Turnierfavorit Frankreich, die internationale Erfahrung jedoch fehlt Österreich etwas.

"In der Gruppe sind die Niederlande der Favorit, dann ist alles ausgeglichen. Nordmazedonien hat Qualitäten, hat Deutschland geschlagen. Die Ukraine kann auf Topspieler zurückgreifen. Entscheidend ist, dass wir unsere Leistung abrufen", sagte Teamchef Franco Foda vor Turnierstart.

Zuletzt aber knisterte es in Österreich, eine 0:4-Klatsche in der WM-Qualifikation gegen Dänemark Ende März sorgte für Ernüchterung. "Ja, gegen Dänemark waren wir richtig schlecht, das darf uns so auch nicht passieren. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir in den vergangenen acht, neun Spielen nicht gut gespielt haben. Das war definitiv nicht der Fall", wehrte sich Foda, der den ebsten Punkteschnitt aller ÖFB-Teamchefs vorzuweisen hat.

Deutlich besser lief da schon die EM-Generalprobe in England Anfang Juni, die zwar 0:1 verloren ging, in der sich das Team aber gut präsentierte. Foda wählte für das letzte Testspiel eine 4-4-1-1 Formation aus, mit Stuttgarts Sasa Kalajdzic als vorderstem Stürmer und Leipzigs Marcel Sabitzer hängend dahinter.