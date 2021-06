Österreich vs. Nordmazedonien live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 1:1

Österreich spielt heute am ersten Spieltag der EM 2021 gegen Nordmazedonien. Goal begleitet das Gruppenspiel hier im kostenlosen LIVE-TICKER.

Österreich bestreitet seinen Auftakt bei der EM 2021 heute gegen Nordmazedonien . Die Partie gibt es hier im LIVE-TICKER .

Österreich vs. Nordmazedonien 1:1 Tore 1:0 Lainer (18.), 1:1 Pandev (28.) Aufstellung Österreich 13 Bachmann - 3 Dragovic, 8 Alaba, 4 Hinteregger - 21 Lainer, 24 Laimer, 23 X. Schlager, 2 Ulmer - 9 Sabitzer - 25 Kalajdzic, 19 Baumgartner Aufstellung Nordmazedonien 1 Dimitrievski - 16 Nikolov, 13 Ristovski, 14 Velkovski, 6 Musliu, 8 Alioski - 17 Bardi, 5 Ademi, 21 Elmas - 10 Pandev, 9 Trajkovski Gelbe Karten -

38. Minute | Tatsächlich mauern die Mannen von Igor Angelovski in dieser Phase überhaupt nicht. Sie spüren die Verunsicherung der Österreicher und gehen durchaus immer wieder hohes Risiko bei eigenem Ballbesitz. Auch gegen den Ball igeln sie sich keineswegs ein.

34. Minute | Nordmazedonien hat sein erstes EM-Tor erzielt und Österreich einen schwierige Aufgabe vor sich, denn nun sind Mannschaft und Fans des Gegenübers geradezu euphorisch.

31. Minute | Nach einer halben Stunde sind die Österreicher wieder dort, wo sie begonnen haben und müssen gegen die massive Defensive des Außenseiters anrennen.

28. Minute | Plötzlich fällt der Ausgleich! Ein Querschläger von Hinteregger landet im Strafraum der Österreicher, eigentlich hat Keeper Bachmann den Ball schon - doch nach einem Zusammenprall mit Trajkovski liegt der Ball frei in der Box. So eine Chance lässt sich Goran Pandev nicht entgehen, er schiebt aus zehn Metern ein.

TOOOR! Österreich vs. Nordmazedonien 1:1 | Torschütze: Pandev (28.)

28. Minute | Inzwischen regnet es leicht. Das Abschlusstraining der Österreicher hier musste wegen eines Unwetters abgesagt werden, von sommerlichem EM-Feeling ist Bukarest dieser Tage ein bisschen entfernt.

25. Minute | Die Erleichterung der Österreicher kann man durchaus sehen, die Körpersprache hat sich verändert. Die Anfangsphase war nicht sehr vielversprechend und schien bereits Einfluss auf das Selbstbewusstsein zu nehmen.

22. Minute | Die nächste gute Chance! Ulmer flankt vom linken Strafraumeck an den ersten Pfosten. Kalajdzic steht dort überraschend frei, leitet das Leder mit einem Kontakt weiter, scheitert aber aus sieben Metern an Dimitrievski.

18. Minute | Erste Chance und erstes Tor: Stefan Lainer ist weit mit vorgeschoben und stiehlt sich rechts in den Strafraum. Sabitzer weiß das und spielt aus dem Zentrum einen wunderbaren Diagonalball an den zweiten Pfosten. Lainer nimmt den Ball im Sprung aus der Luft und setzt ihn in die lange Ecke.

TOOOR! Österreich vs. Nordmazedonien 1:0 | Torschütze: Lainer (18.)

15. Minute | Der vermeintliche Underdog steht dichtgestaffelt vor dem eigenen Sechzehner. Immerhn bietet Österreichs Angreifer Kalajdzic mit seinen zwei Metern Körpergröße ein gutes Ziel für hohe Bälle. Bisher sind diese aber noch nicht zielgenau gekommen.

12. Minute | Nordmazedonien sucht bei eigenem Ballbesitz den schnellen Weg in die Spitze. Gegen die recht hochstehende Abwehr Österreichs kann das zu brenzligen Situationen führen.

10. Minute | Wie in den meisten Auftaktspielen einer Endrunde, geht es zunächst sehr sortiert und eher ruhig zu. Österreich hat erwartunsgemäß mehr vom Spiel, kommt bisher aber nicht durch das Mittelfeld hindurch. Ein hoher Ball aus der eigenen Abwehr auf Baumgartner erreicht den Hoffenheimer im Strafraum zwar, doch sein Kopfball ist keine Gefahr.

7. Minute | Dass die Österreicher mit Dragovic, Hinteregger und Alaba als Dreierkette spielen, zeigt auch den Respekt, den man vor den Kontern des Gegenübers hat. Es gab auch bereits zwei interessante Umschaltsituationen Nordmazedoniens, die jedoch schon im Mittelfeld unterbunden wurden.

4. Minute | Von dieser Position aus stößt Alaba in dieser Szene ins Mittelfeld vor. So kann die erste Linie der Nordmazedonier gut übrspielt werden. Im Mittelfeld wird es dann aber sehr eng und Alaba muss wieder abdrehen.

2. Minute | Entgegen aller Erwartungen beginnt David Alaba doch als Innenverteidiger - als mittiger Part einer Dreierkette. Das sind die Tricks, die Trainer inzwischen anwenden.

1. Minute | Das Spiel läuft.

Österreich vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Nun haben die Österreicher die Bundeshymne zum Besten gegeben, es geht also gleich los.

Vor Beginn | Schiedsrichter Andreas Ekberg aus Schweden führt die Mannschaften auf den Rasen. Wenig später wird auf den Rängen lauthals die Hymne Nordmazedoniens gesungen.

Vor Beginn | In der Vorbereitung auf dieses Turnier haben die Nordmazedonier zuletzt Kasachstan 4:0 besiegt, zuvor ein 1:1 gegen Slowenien geholt. Viele der knapp 14.000 zugelassenen Zuschauer in Bukarest könnten mit einem weiteren Unentschieden heute sicher gut leben.

Vor Beginn | Gegner Nordmazedonien geht natürlich als einer der krassen Außenseiter in das Turnier. Die Aufstellung legt nahe, dass der EM-Neuling auch entsprechend spielen wird. Im Hinterkopf bleibt jedoch das 2:1 über die deutsche Nationalmannschaft im letzten WM-Qualispiel.

Vor Beginn | In der Startelf befindet sich mit Andreas Ulmer nur ein Akteur, der momentan in Österreich unter Vertrag steht, außerdem spielt Keeper Bachmann bei Watford in England. Alle anderen sind momentan im Kader deutscher Bundesligisten.

Vor Beginn | Nimmt man das 0:4 im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark Ende März hinzu, stehen schon drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer zu Buche, insgesamt sind es bereits 316 Minuten ohne Österreich-Tor.

Vor Beginn | Ohne Frage stehen etliche Akteure mit eindrucksvollen individuellen Stärken im Team Österreichs, als Mannschaft hat die aktuelle Auswahl allerdings immer wieder Probleme. In der Vorbereitung auf die Euro gab es zuletzt ein 0:0 gegen die Slowakei, davor unterlag man England 0:1, was zugegeben wirklich keine Schande ist.

Vor Beginn | Bei den bisherigen EM-Auftritten 2008 und 2016 machten die Österreicher keine gute Figur, beide Male schieden sie mit einem Punkt und einem Tor nach der Gruppenphase aus. Bei der Euro 2020 sind die Österreicher also auf der Jagd nach ihrem ersten EM-Endrunden-Sieg.

Vor Beginn | Trainer Igor Angelovski bringt mit Enis Bardhi einen wichtigen Spieler zurück, der allerdings coronabedingt die beiden Testspiele verpasst hat. Neben dem Mittelfeldmann von UD Levante sind Ezdzan Alioski (Leeds), Eljif Elmas (Neapel) und der 37-jährige Goalgetter Goran Pandev (CFC Genua) die Schlüsselspieler.

Vor Beginn | Franco Foda hat sich zunächst gegen den Einsatz von Stürmer Marco Arnautovic entschieden. Der sitzt nach ausgestandener Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank. Dafür beginnt Sasa Kalajdzic, der für Stuttgart in der abgelaufenen Saison 16 Tore erzielt hat.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Spiel der Gruppe C zwischen Österreich und Nordmazedonien.

Österreich vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Österreich:

13 Bachmann - 21 Lainer, 3 Dragovic, 4 Hinteregger, 2 Ulmer - 19 Baumgartner, 24 Laimer, 23 X. Schlager, 8 Alaba - 9 Sabitzer - 25 Kalajdzic. - Trainer: Foda.

Nordmazedonien setzt auf folgende Aufstellung:

1 Dimitrievski - 16 Nikolov, 13 Ristovski, 14 Velkovski, 6 Musliu, 8 Alioski - 17 Bardi, 5 Ademi, 21 Elmas - 10 Pandev, 9 Trajkovski. - Trainer: Angelovski.

Österreich vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies wird das erste Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Nordmazedonien bei einem Großereignis (WM oder EM) sein. Die bisher einzigen Duelle gab es während der Qualifikation für diese EM: Österreich gewann dabei beide Spiele (4-1 A, 2-1 H).

Während es für Nordmazedonien die erste Teilnahme an einem großen Turnier ist (WM und EM), nimmt Österreich bereits zum 3. Mal an einer UEFA-Europameisterschaft teil, obwohl dies erst das 2. Mal ist, dass man über die Qualifikation die Endrunde erreicht (2016 und 2020, Gastgeber 2008).

Inklusive der Play-off-Runden gewann Nordmazedonien jedes seiner letzten 3 Spiele in der EM-Qualifikation – so viele wie in den 9 Spielen der Qualifikation davor zusammen (2 Remis, 4 Niederlagen).

Österreich hat bei der UEFA-Europameisterschaft bisher weder die K.-o.-Phase erreicht noch ein einziges Spiel gewonnen (2 Remis, 4 Niederlagen) - keine Mannschaft bestritt mehr EM-Spiele (6), ohne je zu gewinnen.

Österreich hat nur eines seiner letzten 15 Spiele bei Großereignissen gewonnen (5 Remis, 9 Niederlagen; WM und EM): 2-1 gegen die USA in der Gruppenphase der WM 1990.

Österreich hat in seinen 6 Spielen bei EM-Endrunden nur 2 Tore erzielt, eines davon war ein Elfmeter (Ivica Vastic gegen Polen, EM 2008). In diesen 6 Spielen lagen die Österreicher noch nie in Führung.

Österreich erreichte zuletzt bei der WM 1954 die K.o.-Phase eines großen Turniers (WM oder EM), als die Österreicher am Ende Dritter wurden.

Nordmazedonien hat mit 1.25 Toren pro Spiel in der EM-Qualifikation (15 Tore in 12 Spielen) neben Wales den niedrigsten Torschnitt aller Mannschaften, die sich für die Endrunde qualifizierten.

Der österreichische Stürmer Marko Arnautović war bei seinen 8 Einsätzen in der EM-Qualifikation an 7 Toren direkt beteiligt (6 Tore, 1 Assist).

Einschließlich der Play-off-Runden war Eljif Elmas an mehr Toren in der Euro-2020-Qualifikation direkt beteiligt als jeder andere Spieler Nordmazedoniens (5, 4 Tore, 1 Assist).

Österreich vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Österreich will bei der dritten EM-Teilnahme endlich den ersten Sieg. Doch Neuling Nordmazedonien hofft nach dem 2:1 gegen Deutschland in der WM-Quali auf das nächste Wunder.

Bukarest (SID) David Alaba hat einen klaren Plan. "Wir wollen das gesamte Land mitziehen", sagte der langjährige Star von Bayern München vor dem EM-Auftakt der Österreicher gegen Nordmazedonien am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Und er betonte: "Wir wollen die Fans glücklich machen. Die Vorfreude ist riesig, wir können es nimma erwarten."

Für Führungsspieler Alaba, der ab kommender Saison sein Geld bei Real Madrid verdienen wird, gehört die ÖFB-Elf sogar zu den Überraschungskandidaten. "Wir sind zu vielem fähig. Das Potenzial ist riesig. Wir haben Einzelspieler, die Spiele entscheiden können", sagte der 28-jährige Wiener selbstbewusst.

Einzelspieler wie er selbst, Marko Arnautovic - oder eine ganze Schar an "deutschen" Profis. Insgesamt 21 Spieler aus deutschen Bundesliga-Klubs stehen im 26-Mann-Kader von Teamchef Franco Foda. Der Deutsche will mit "Team Deutschland II" bei der insgesamt dritten österreichischen Teilnahme an einer EM-Endrunde nach 2008 und 2016 endlich den ersten Sieg feiern.

Die Vorzeichen könnten allerdings besser sein, denn auf fußballerische Glücksmomente wartet die Alpenrepublik schon eine ganze Weile. Team Austria hat seit schier ewigen 316 Minuten keinen Treffer mehr erzielt. "Durch die jüngsten Ergebnisse und die Klatsche gegen Dänemark (0:4 in der WM-Qualifikation, Anm. d. Red.) ist die Euphorie um einiges geringer als 2016", erklärte Hoffenheims Christoph Baumgartner im SID-Interview.

Alaba sieht darin aber auch einen Vorteil. Es sei angenehmer, "wenn der Druck jetzt nicht so hoch ist", sagte er. Auf welcher Position Alaba zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Im Nationalteam spielte er zuletzt im offensiven Mittelfeld oder am linken Flügel. Klar ist nur, dass er anders als bei Bayern München nicht als Innenverteidiger oder Linksverteidiger auflaufen wird.

Als erster Stolperstein in der Gruppe C auf dem Weg ins Achtelfinale wartet EM-Neuling Nordmazedonien. Während die Österreicher, die ihr Basecamp in Seefeld/Tirol aufgeschlagen haben, am Samstagmittag in Bukarest landeten, verweilen die Nordmazedonier das ganze Turnier in der Hauptstadt Rumäniens.

Die Nummer 62 der Weltrangliste hofft nach dem sensationellen 2:1 in der WM-Qualifikation in Deutschland auf die nächste Überraschung. "Das Glück ist mit den Mutigen, im Fußball passieren manchmal Wunder", sagte Volksheld Goran Pandev.

Der 37 Jahre alte Stürmer ist Mannschaftskapitän, Rekord-Nationalspieler und erfolgreichster Torschütze des Teams in einer Person. Und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung aus fast 500 Spielen in der Serie A nach wie vor unersetzlich.

Der Außenseiter um Trainer Igor Angelovski setzt am Sonntag auch auf die Unterstützung der Fans im rumänischen Nationalstadion. Insgesamt 13.000 Anhänger sind zugelassen, aber nur jeweils 2000 pro Mannschaft. Allerdings ist es gut möglich, dass die verbleibenden rumänischen Zuschauer dem Underdog aus dem Balkan die Daumen drücken - und Nordmazedonien möglicherweise zum nächsten Wunder treiben.

Österreich vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick