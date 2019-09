Österreich vs. Lettland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Österreich empfängt Lettland zum Quali-Spiel und muss punkten, um die Chance auf die Endrunde zu wahren. Goal erklärt, wo die Partie übertragen wird.

Österreich startete nur schleppend in die EM-Qualifikation, nun müssen gegen Lettland drei Punkte her, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Anpfiff ist heute Abend (Freitag) um 20.45 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena.

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen konnten zumindest in den darauffolgenden beiden Partien Siege eingefahren werden. Nun steht Österreich mit sechs Punkten jedoch noch immer nur auf Platz 3 der Gruppe G. Lettland hingegen wartet noch immer auf die ersten Punkte in der Qualifikation.

Wo läuft Österreich gegen Lettland im TV und LIVE-STREAM? Die Antworten findet Ihr in diesem Artikel. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Österreich vs. Lettland: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Österreich vs. Lettland Datum Fr., 6. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Wals bei Salzburg Zuschauer 29.520 Plätze

Österreich vs. Lettland: Wird das Quali-Spiel heute Abend live im TV übertragen?

Fans der österreichischen Nationalmannschaft werden das wichtige Quali-Spiel natürlich live am TV verfolgen wollen. Doch geht das überhaupt? Goal klärt auf.

Wird Österreich gegen Lettland in übertragen?

Österreichische Fans in Deutschland werden enttäuscht, kein Fernsehsender hat sich hierzulande die Übertragungsrechte an der Partie Österreich gegen Lettland gesichert. Es gibt jedoch dennoch Möglichkeiten, die Partie zu schauen.

Sollte der österreichische Kanal ORF1 auf eurem Fernseher empfangbar sein, könnt Ihr die Partie dort ab 20.15 Uhr verfolgen. Andererseits könnt Ihr Österreich gegen Lettland auch live und in voller Länge auf DAZN streamen, wie das funktioniert, lest Ihr weiter unten.

Wer überträgt das EM-Qualifikationsspiel in Österreich?

Solltet Ihr in Österreich das Spiel sehen wollen, könnt Ihr es Euch auf Eurer Couch entspannt machen und ORF1 einschalten. Die Berichterstattung startet um 20.15 Uhr und somit 30 Minuten vor Anpfiff, wenn Euch Moderator Rainer Pariasek begrüßt.

Das Spiel wird anschließend von Boris Kastner-Jirka kommentiert, Herbert Prohaska und Helge Payer präsentieren zudem Ihre Analysen zum Spiel.

Österreich vs. Lettland: Die EM-Qualifikation heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich einen Großteil der Übertragungsrechte an den EM-Qualifikationsspielen gesichert. Auch Österreich gegen Lettland wird dort übertragen. Einzige Ausnahme: In Österreich selbst kann das Spiel nicht empfangen werden.

Die Übertragung startet bei DAZN um 20.45 Uhr mit Kommentator Philipp Krummholz, der die kompletten 90 Minuten begleitet. Das Spiel ist nach Abpfiff zudem als Re-Live auf DAZN verfügbar.

Voraussetzung, um den LIVE-STREAM empfangen zu können, ist das Abonnement bei DAZN. Das gibt es für 11,99 Euro monatlich oder in der einjährigen Dauerkarte für 119,99 Euro. Im ersten Monat zahlt Ihr jedoch gar nichts und könnt das Angebot kostenlos testen.

Einmal angemeldet, steht das komplette Programm von DAZN zur Verfügung. Da spielt es auch keine Rolle, ob Ihr Euch im Monatsabo, Jahresabo oder Gratismonat befindet. Im Programm stehen dann nicht nur LIVE-STREAMS zur EM-Qualifikation zur Verfügung, sondern auch Spiele der , und sogar F reitags- und Montagsspiele der Bundesliga.

Falls Ihr noch mehr Informationen zu DAZN haben wollt, klickt einfach auf folgende Links:

Wo kann das Spiel in Österreich gestreamt werden?

Auch in Österreich ist ein LIVE-STREAM zur Partie zu finden. ORF1 zeigt sein Programm nämlich nicht nur im TV, sondern auch im Netz. In der ORF TVthek könnt Ihr das Spiel streamen.

Bild und Ton sind dabei identisch zur TV-Übertragung. Den LIVE-STREAM findet Ihr auf der offiziellen Webseite von ORF1 unter diesem Link.

Österreich vs. Lettland: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Ihr müsst Euch keine Sorgen machen, solltet Ihr die Live-Übertragung der Partie zwischen Österreich und Lettland verpasst haben. DAZN stellt Euch nämlich bereits kurz nach Abpfiff die besten Szenen in einem Highlight-Video zusammen.

Den Clip könnt Ihr jederzeit abrufen, auch hier benötigt Ihr allerdings das DAZN-Abo.

Österreich vs. Lettland: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER vom Quali-Spiel

Goal schreibt Euch zum EM-Quali-Spiel auch einen LIVE-TICKER . Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene und werdet in Höchstgeschwindigkeit vom Duell zwischen Österreich und Lettland informiert.

Den TICKER findet Ihr unter diesen Link, das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

Österreich vs. Lettland: Die Aufstellungen

Mit David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer stehen einige Hochkaräter im österreichischen Kader. Wer davon gegen Lettland auflaufen wird, lest Ihr hier kurz vor Spielbeginn.

Für die aktuellsten Infos könnt Ihr euch später noch mal reinklicken.

EM-Qualifikation: Die Gruppe G