Österreich vs. Frankreich heute live: Die Nations League im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr findet in der Nations League das Spiel Österreich – Frankreich statt. GOAL hat die Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Partien des dritten Spieltags in der Nations League 2022/2023 über die Bühne. Hierbei steigt am Freitag um 20.45 Uhr im Rahmen der Gruppe A1 das Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Frankreich. Damit gastiert der Dritte im FIFA-Ranking bei der Nummer 34 der Welt.

Österreich vs. Frankreich heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Österreich holte sich unter Franco Foda den ersten Platz in der Gruppe B1 der Nations League 2020/2021. Damit gelangen der Aufstieg in die Liga A und die Qualifikation für die Playoffs zur WM 2022. Dort unterlag das österreichische Nationalteam im Halbfinale in Wales. Daraufhin trat Foda zurück und Ralf Rangnick folgte ihm nach. Am 3. Juni folgte am ersten Spieltag in der Gruppe A1 mit einem klaren Auswärtserfolg gegen Kroatien eine kleine Überraschung.

Frankreich, das im Oktober das Finale gegen Spanien gewann, ging als Titelverteidiger in die Nations League 2022/2023. Da die von Didier Deschamps trainierte Auswahl als Erster in der Gruppe D der WM-Qualifikation das direkte Ticket für die Endrunde in Katar löste, bestritt sie Ende März Freundschaftsspiele. Dabei gelangen Heimerfolge gegen die Elfenbeinküste und gegen Südafrika. Danach gab es am 3. Juni zum Auftakt in der Gruppe A1 eine Heimniederlage gegen Dänemark.

Heute findet in der Gruppe A1 der Nations League die Partie zwischen Österreich und Frankreich statt. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Österreich vs. Frankreich heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Österreich vs. Frankreich Datum: Freitag, 10. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Österreich gegen Frankreich heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

RTL und das ZDF zeigen Euch respektive alle Auswärts- und Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft im Zuge der Nations League 2022/2023. Somit könnt Ihr Euch an jedem Spieltag mindestens eine Partie im Free-TV anschauen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Matches Österreich – Frankreich?

Österreich vs. Frankreich heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt ebenso wie in der WM-Qualifikation lediglich die Begegnungen der DFB-Auswahl im Free-TV mitverfolgen. Und für alle weiteren Ausstrahlungen im Rahmen der Nations League 2022/2023 zeichnet sich DAZN verantwortlich. Um dort unter anderem Österreich gegen Frankreich zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement. Das könnt Ihr entweder für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo erwerben oder Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo, das mit einmalig 274,99 Euro im Voraus oder in zwölf monatlichen Raten a 24,99 Euro bezahlt werden kann.

Der Abschluss erfolgt binnen weniger Augenblicke. Danach müsst Ihr als Eigentümer von internetfähigen Fernsehern lediglich die kostenlose App herunterladen. Zudem könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC koppeln. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Österreich – Frankreich in der Nations League auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Stefan Galler

Österreich gegen Frankreich heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgehensweise ist dank der LIVE-STREAMS, die zu seinem gesamten Programm zur Verfügung stellt, möglich. Somit könnt Ihr mit einem internetfähigen Endgerät und einer adäquaten Verbindung das Spiel Österreich vs. Frankreich grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Dasselbe trifft auf weitere sechs Nations-League-Begegnungen, die heute stattfinden, zu. Hierbei eröffnen die Spiele Moldau vs. Lettland und Aserbaidschan vs. Slowakei um 18.00 Uhr das Programm. Danach gehen ab 20.45 Uhr MEZ die Matches Andorra vs. Liechtenstein, Dänemark vs. Kroatien, Albanien vs. Israel und Belarus vs. Kasachstan über die Bühne.

Les Bleus s'inclinent face au Danemark dans ce premier match de Ligue des Nations.

🔜 RDV lundi contre la Croatie.



🇫🇷1-2🇩🇰 | #FRADAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4iea0CA1m8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

Zu Österreich gegen Frankreich via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen Ereignissen im Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Frankreich auf dem Laufenden. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Österreich gegen Frankreich mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League heute live

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Österreich vs. Frankreich: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.