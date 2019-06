Österreich U21 vs. Deutschland U21: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der U21-EM

Im dritten Gruppenspiel der U21-EM trifft Deutschland auf Österreich. Goal erklärt, wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Das dritte Gruppenspiel der U21-Europameisterschaft steht an. Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft muss dabei gegen Österreich antreten. Anstoß der Partie ist am Sonntagabend um 21 Uhr.

2009, 2017 und jetzt 2019? Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann in diesem Jahr zum dritten Mal Junioren-Europameister werden. Als amtierender EM-Sieger muss sich die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz auf dem Weg zum nächsten Titel dabei in einer Gruppe mit Dänemark , Serbien und Österreich behaupten.

Die U21-WM findet in diesem Jahr in statt. Insgesamt streiten sich zwölf Mannschaften um die begehrte Trophäe. Rekordeuropameister ist Gastgeber Italien mit fünf Titeln.

Österreich U21 gegen U21 - Wer holt sich den letzten Sieg in der Gruppe? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen.

Österreich U21 vs. Deutschland U21: Die im Überblick

Duell Österreich U21 vs. Deutschland U21 Datum Sonntag, 23. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Dacia Arena, Udine (Italien) Zuschauer 25.144 Plätze

Österreich U21 vs. Deutschland U21 live im TV verfolgen - So geht's!

Neben der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist die EM der U21-Junioren das zweite große Turnier in diesem Sommer. Natürlich werden auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-EM im TV übertragen. Doch welcher Sender zeigt Österreich vs. Deutschland? Läuft das letzte Gruppenspiel der DFB-Junioren im Free-TV?

Die Übertragungsrechte der U21-Europameisterschaft haben sich die ARD und das ZDF sowie Sport 1 gesichert. Beide öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragungen der Spiele der DFB-Junioren untereinander auf. Sport 1 zeigt dagegen ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung. Andere bekannte Sportkanäle wie Eurosport oder auch Bezahlsender Sky haben keine Übertragungsrechte an der U21-EM erworben.

ZDF zeigt / überträgt Österreich U21 vs. Deutschland U21 live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Der Sonntagabend ist gerettet. Das ZDF überträgt die Partie zwischen Österreich und Deutschland live und in voller Länge im Free-TV. Im TV-Programm des ZDF verpasst Ihr keine Sekunde des dritten Einsatzes der DFB-Junioren bei dieser Endrunde.

Bereits um 20.15 Uhr geht das Zweite Deutsche Fernsehen auf Sendung und zeigt ausführliche Vorberichte. Moderator Jochen Breyer begrüßt Euch und führt Euch durch den Abend. Er analysiert zusammen mit Experte und U21-Europameister von 2017 sowie dem aktuellen Spieler des VfL Wolfsburg, Maximilian Arnold, das Spiel der deutschen U21-Junioren. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, seid Ihr hautnah dabei. Kommentiert wird die Partie von ZDF-Reporter Oliver Schmidt.

Zeigt / überträgt die ARD Österreich U21 vs. Deutschland U21 live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. Die Partie zwischen Österreich und Deutschland wird nicht live im Free-TV der ARD zu sehen sein. Das hat den einfachen Grund, dass sich die ARD und das ZDF die Übertragungen der Spiele der deutschen Mannschaft untereinander aufgeteilt haben. Beim letzten Gruppenspiel der deutschen U21 ist das ZDF im Einsatz, die ARD hat Pause.

Österreich U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Die TV-Übertragung im frei empfangbaren Programm des ZDF ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen Österreich U21 und Deutschland U21 live zu verfolgen. Die Partie wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Österreich U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist am Sonntagabend das ZDF Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt die Partie zwischen Österreich und Deutschland in voller Länge im LIVE-STREAM. Den Stream findet Ihr im Internet unter www.zdf.de oder Ihr ladet Euch die App der ZDF Mediathek in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunter und genießt den LIVE-STREAM auf Euren mobilen Geräten.

Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos und ohne Abonnement abrufbar. Ihr benötigt lediglich eine funktionierende Internetverbindung. Die Übertragung des ZDF geschieht analog zum TV-Programm. Sowie der Vorbericht als auch das gesamte Spiel wird live gezeigt. Moderator Breyer, Experte Arnold und Kommentator Schmidt begleiten Euch auch im LIVE-STREAM durch den Abend.

Zeigt / überträgt DAZN Österreich U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

Eine berechtigte Frage. Schließlich ist DAZN die Nummer eins in puncto LIVE-STREAMS von großen Sportevents. Doch die Übertragung der U21-Europameisterschaft gehört nicht zum Übertragungspaket des Streamingdienstes. Dementsprechend läuft Österreich vs. Deutschland auch nicht im LIVE-STREAM bei DAZN.

Dafür hat DAZN die Frauenfußball-WM, die Copa America sowie viele weitere Fußball-Highlights diesem Sommer für Euch im Programm. Welche LIVE-STREAMS Ihr Euch auf DAZN anschauen könnt, haben wir in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Habt Ihr etwas gefunden, was Ihr sehen wollt? Dann sichert Euch schnell einen kostenlosen Probemonat und genießt das komplette DAZN-Programm vier Wochen lang gratis.

Ladet Euch die DAZN-App in den gängigen Downloadportalen herunter und genießt LIVE-STREAM der europäischen Top-Ligen sowie zahlreichen weiteren Live-Sport:

Österreich U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, wir haben die Lösung parat. Schaut doch einfach in unserem LIVE-TICKER von Goal zu Österreich U21 vs. Deutschland U21 vorbei und verpasst keinen Treffer und keine spielentscheidende Szene.

Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets auf Ballhöhe. Bereits vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit den relevantesten Informationen rund um die Partie. Rollt schließlich ab Anstoß um 21 Uhr der Ball, seid Ihr hautnah dabei und könnt jede wichtige Szene in unserem Ticker nachlesen.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Klickt Euch rein!

Österreich U21 vs. Deutschland U21: Die Aufstellungen

Wer startet für die österreichische Nationalmannschaft? Wen schickt U21-Bundestrainer Stefan Kuntz aufs Feld? Wenn die Aufstellungen beider Mannschaften rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Österreich U21 vs. Deutschland U21? Die Übertragung im Überblick