Österreich vs. Deutschland heute im TV und LIVE STREAM: Wo läuft das Länderspiel?

Österreich trifft am Dienstag in einem Länderspiel auf Deutschland. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen viele Länderspiele über die Bühne. Dabei bekommt es Österreich am Dienstag (21. November) mit Deutschland zu tun. Der Anpfiff des Freundschaftsspiels ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Wiener Ernst-Happel-Stadion als Schauplatz der Partie zwischen dem ÖFB-Team und der DFB-Auswahl.

Österreich und Deutschland rangieren im am 26. Oktober veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem 25. und auf dem 16. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Österreich vs. Deutschland im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Österreich vs. Deutschland, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Österreich – Deutschland Wettbewerb Länderspiel, Freundschaftsspiel Datum Dienstag, 21. November 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Österreich vs. Deutschland im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel?

Österreich vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Österreich-News

Die österreichische Nationalmannschaft löste im Oktober ihr Ticket für die EM 2024.

Bis zum damaligen Zeitpunkt ließ die Elf von Ralf Rangnick ausschließlich gegen Moldawien (1:1) und am 13. Oktober gegen Belgien (2:3) Punkte liegen.

Am Donnerstag fuhren die Rot-Weißen-Roten zum Abschluss in der Gruppe F einen 2:0-Sieg in Estland ein.

Die Aufstellung von Österreich

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland-News

Für Deutschland kommt das Testspiel in Wien drei Tage nach einer 2:3-Heimniederlage gegen die Türkei.

Zuvor bestritt die DFB-Auswahl ihre ersten Partien mit Julian Nagelsmann an der Seitenlinie in den USA.

Dort gab es ein 3:1 gegen das US-Team und ein 2:2 gegen Mexiko.

Die Aufstellung der Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Österreich gegen Deutschland live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 21 Siege Österreich 2 Siege Deutschland 2 Unentschieden 17 Letztes Duell Österreich vs. Deutschland 2:1 (Freundschaftsspiel, 2. Juni 2018)

