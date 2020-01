Österreich vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM: Hier wird die Handball-EM 2020 am Montag übertragen

Gastgeber Österreich empfängt die deutsche Nationalmannschaft in Wien zur Hauptrunde der Handball-EM. Goal erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

Kracher bei der Handball-EM 2020 am Montagabend! Die deutsche Handballnationalmannschaft tritt in der Wiener Stadthalle gegen Österreich an. Anpfiff im vorletzten Spiel für die Deutschen in der Hauptrunde ist um 20.30 Uhr.

Ihr könnt heute Abend live dabei sein, wenn bei der Handball-EM auf den Gastgeber trifft. Lest Euch dazu in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Österreich vs. Deutschland: Das Duell der Handball- im Überblick

Duell Österreich - Deutschland Datum 20. Januar 2020 | 20.30 Uhr Ort Stadthalle, Wien Kapazität 12.000 Plätze

Österreich vs. Deutschland: Hier seht Ihr die Handball-EM 2020 heute live im TV

Spiele der EM-Hauptrunde sind für Handball-Fans absolute Pflichttermine. Nachdem es in den vergangenen Jahren bei Turnieren immer wieder Verwirrung über die TV-Übertragungen gab, ist es in diesem Jahr ganz simpel: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt! Ihr könnt Euch heute Abend also entspannt auf die Couch legen.

Handball-EM 2020: Österreich vs. Deutschland seht Ihr live im TV in der ARD

Die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF wechseln sich mit den Übertragungen der deutschen Spiele ab. Nachdem vor zwei Tagen gegen Deutschland im ZDF lief, ist heute also die ARD dran.

Österreich gegen Deutschland läuft somit live und in voller Länge im Ersten! Ab 20.15 Uhr könnt Ihr zur besten Sendezeit einschalten, wenn Euch Reporter Florian Naß aus der Wiener Stadthalle begrüßt.

Um die Übertragung der ARD sehen zu können, braucht Ihr übrigens nicht mal einen Fernseher. Das Erste bietet sein Programm auch im Internet via LIVE-STREAM an. Wie Ihr den empfangen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Österreich vs. Deutschland: Die EM-Hauptrunde im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Das Internet ist zum neuen Zuhause von Live-Übertragungen im Sport geworden. Inzwischen wird jedes Event, das im TV läuft, auch im Netz gestreamt. Bei der Handball-EM ist es nicht anders, Österreich gegen Deutschland läuft im LIVE-STREAM der ARD.

Österreich vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM der ARD schauen - so klappt's

Um die ARD streamen zu können, braucht Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung auf Eurem Endgerät. Ihr könnt sowohl auf Smartphones, Tablets, Laptops als auch PCs auf den Stream zugreifen - unter www.ARD.de klickt Ihr Euch einfach rein.

Im Internet seht Ihr dabei dieselbe Übertragung wie im Fernsehen, Bild und Ton sind identisch. Auch im Netz geht's mit den Vorberichten also um 20.15 Uhr los, ehe eine Viertelstunde später angepfiffen wird.

Alle Streams der ARD könnt Ihr natürlich völlig kostenlos abrufen. Die zugehörige App für Euer Smartphone, um das Angebot nutzen zu können, findet Ihr im Google Play Store oder im App Store.

Die verbleibenden Termine des DHB-Teams in der Hauptrunde:

20. Januar 2020, 20.30 Uhr: Deutschland - Österreich (im LIVE-STREAM bei der ARD)

(im LIVE-STREAM bei der ARD) 22. Januar: Deutschland - (im LIVE-STREAM beim ZDF)

Österreich vs. Deutschland heute live: Die Bilanz vor dem Duell

Anfang des Jahres trafen beide Teams in einem Testspiel aufeinander - das DHB-Team siegte dabei souverän mit 32:28. Auch bei den anderen Begegnungen sah Österreich wenig Land. Die Bilanz des Nachbarschaftsduells gibt's hier im Überblick:

ÖSTERREICH (bislang 9 Duelle) DEUTSCHLAND 0 Siege 8 1 Unentschieden 1 8 Niederlagen 0 173 Tore 219

Österreich vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick

