Cristiano Ronaldo muss richtig zittern! Kylian Mbappe weist bei Real Madrid eine historische Torquote auf

Kylian Mbappe hatte beim Stand von 0:1 einen Elfmeter verschossen. Der prominente Neuzugang stand zu diesem Zeitpunkt bei zehn Toren in 20 Spielen für Real. Allein diese vermeintliche schwache Quote brachte dem Angreifer bereits Kritik ein. Der vergebene Strafstoß ließ das Fass dann überlaufen.

"Mbappe - ein unerklärliches Ereignis. Seine vergebenen Chancen reichen, um Mulder und Scully anzurufen. Mbappe hat Area 51 betreten und kommt nicht mehr heraus", schrieb die Zeitung AS. In der Marca hieß es: "Ein weiterer Albtraum für Mbappe. Er sieht langsam aus wie in einem Horrorfilm. Nachdem er sich eine Stunde lang gequält hatte, ohne dass er etwas zu bieten hatte, bot ihm das Spiel die Chance auf Erlösung - doch er war wieder nicht da."

"Natürlich" sei Mbappe nach dem Patzer "traurig und enttäuscht, aber er muss weitermachen", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti: "Er ist nicht auf seinem besten Niveau, aber wir müssen ihm Zeit geben, sich anzupassen."