Anfang des Monats, als Real Madrid bei Athletic Club spielte, war es fast auf den Tag genau ein Jahr her, als Real Madrid das letzte Mal in Bilbao spielte. Damals, am 4. Dezember 2024, unterlagen die Königlichen mit 1:2 und verloren die Tabellenführung an Stadtrivale Atletico.
Cristiano Ronaldo muss richtig zittern! Kylian Mbappe weist bei Real Madrid eine historische Torquote auf
Kylian Mbappe hatte beim Stand von 0:1 einen Elfmeter verschossen. Der prominente Neuzugang stand zu diesem Zeitpunkt bei zehn Toren in 20 Spielen für Real. Allein diese vermeintliche schwache Quote brachte dem Angreifer bereits Kritik ein. Der vergebene Strafstoß ließ das Fass dann überlaufen.
"Mbappe - ein unerklärliches Ereignis. Seine vergebenen Chancen reichen, um Mulder und Scully anzurufen. Mbappe hat Area 51 betreten und kommt nicht mehr heraus", schrieb die Zeitung AS. In der Marca hieß es: "Ein weiterer Albtraum für Mbappe. Er sieht langsam aus wie in einem Horrorfilm. Nachdem er sich eine Stunde lang gequält hatte, ohne dass er etwas zu bieten hatte, bot ihm das Spiel die Chance auf Erlösung - doch er war wieder nicht da."
"Natürlich" sei Mbappe nach dem Patzer "traurig und enttäuscht, aber er muss weitermachen", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti: "Er ist nicht auf seinem besten Niveau, aber wir müssen ihm Zeit geben, sich anzupassen."
- Getty Images Sport
Mbappe im Jahr 2025: "Kylian spielt in einer anderen Liga"
Ein paar Tage später gab er im Anschluss an einen 4:2-Sieg gegen Sevilla, bei dem Mbappe traf und ein Tor vorbereitete, im Fernsehen ein emotionales Interview und gewährte Einblicke in sein Seelenleben. "Ich kann viel mehr tun. Ich weiß, dass ich noch viel mehr in den Beinen habe. Das Spiel in Bilbao war gut für mich. Ich war am Tiefpunkt. Ich habe einen Elfmeter verschossen und es war an der Zeit zu erkennen, dass ich für dieses Trikot alles geben und mit Charakter spielen muss", sagte der Franzose.
Was seither in diesen rund zwölf Monaten geschah, kann daher nicht anders als absolut erstaunlich und schlicht phänomenal bezeichnet werden. Mbappe hat nach dem Tiefpunkt in Bilbao nicht mehr aufgehört, Tore zu schießen und sich in Top-Form zu befinden. Heute ist er längst die Lebensversicherung eines Real, das unter Ancelottis Nachfolger Xabi Alonso in dieser Saison abseits des Platzes durchweg von Negativ-Schlagzeilen begleitet wird.
"Er ist nicht zu stoppen", sagte Torwart Thibaut Courtois zuletzt in Bilbao, wo Real diesmal mit 3:0 gewann - dank zweier Tore von Mbappe, den anderen Treffer bereitete er vor: "Während des Spiels dachte ich mir: Wow, was für ein Glück ich habe, mit ihm zu spielen und nur gegen Frankreich gegen ihn antreten zu müssen. Kylian spielt in einer anderen Liga."
- Getty Images Sport
Herausragende Statistiken von Kylian Mbappe im Jahr 2025
Der Belgier liegt damit vollkommen richtig. Mbappe ist seit Monaten sensationell unterwegs, seine Leistungen und Statistiken besonders im gesamten Jahr 2025 sind herausragend. Dabei darf man nicht vergessen: Mbappe, der vier Tage vor Weihnachten 27 Jahre alt wird, kam trotz seines schwierigen und von reichlich Kritik begleiteten Starts in Madrid am Ende seiner ersten Saison auf 44 Tore in 59 Pflichtspielen. 31 davon markierte er in 34 Partien der Primera Division - und wurde Torschützenkönig. Auch den Europäischen Goldenen Schuh gewann er in der vergangenen Spielzeit.
"Meine Eingewöhnung bei Real Madrid ist abgeschlossen. Jetzt läuft alles ganz natürlich", erklärte er schon im Januar. "Ancelotti sagte am ersten Tag, als ich kam, dass ich auf allen drei Positionen im Angriff spielen kann und mich anpassen muss. Ich habe gezeigt, dass ich das kann."
Momentan steht Mbappe für Klub und Land bei 33 Toren und acht Vorlagen in 27 Spielen seit Sommer. Zehnmal traf er in seinen vergangenen sechs Begegnungen für die Madrilenen. Mit 17 Buden führt er die Torjägerliste Spaniens an, der zweitplatzierte Ferran Torres von Barcelona hat bereits sechs Treffer Rückstand.
Meiste Tore für Klub und Nationalelf innerhalb eines Kalenderjahrs
Tore Spieler Kalenderjahr 91 Lionel Messi 2012 69 Cristiano Ronaldo 2013 69 Robert Lewandowski 2021 65 Kylian Mbappe 2025 62 Viktor Gyökeres 2024 61 Cristiano Ronaldo 2014
- Getty
Knackt Mbappe Ronaldos Rekord für die meisten Tore eines Real-Spielers?
Dass Mbappe sein Team trägt, ist offensichtlich. Er hat deutlich über die Hälfte aller Real-Tore geschossen. Der 94-malige Nationalspieler steht bei 28 in 23 Spielen. Im Schnitt benötigt er 61 Minuten pro Torbeteiligung.
Dieser unglaubliche Lauf in diesem Kalenderjahr bringt Mbappe zugleich in historische Sphären. Gegen Bilbao hat er mit 62 Toren (in 63 Spielen) bereits Cristiano Ronaldos Bestmarke aus dem Jahr 2014 übertroffen, der damals 61 Treffer für Verein und Nationalelf erzielte. Treffer Nummer 63 zuletzt in Alaves verschaffte ihm den dritten Platz im Gesamtranking. Bei noch einem ausstehenden Spiel in diesem Jahr müssen die auf Platz zwei liegenden Ronaldo (69 Tore im Jahr 2013) und Lewandowski (69 Tore im Jahr 2021) jedoch wohl nicht mehr zittern.
Ohnehin schafften es im 21. Jahrhundert nur drei Spieler vor Mbappe, mindestens 60 Tore in einem Jahr zu erzielen - CR7, Lewandowski und der unerreichbare Lionel Messi, der 2012 irrsinnige 91 Treffer innerhalb von 365 Tagen schoss. Mbappe benötigt nun noch zwei Tore in der finalen Partie gegen Sevilla am Samstag, dann hätte er Ronaldos Rekord für die meisten Tore eines Real-Spielers in einem Kalenderjahr geknackt (59 im Jahr 2013).
Meiste Tore für Real Madrid in einem Kalenderjahr
Tore Spieler Kalenderjahr 59 Cristiano Ronaldo 2013 58 Cristiano Ronaldo 2012 58 Kylian Mbappe 2025 56 Cristiano Ronaldo 2014 54 Cristiano Ronaldo 2015
- Getty Images Sport
Mbappe in der Jahresbilanz auf Vereinsebene deutlich vorne
Mit seinen Zahlen liegt Mbappe im Torjäger-Dreiervergleich mit Harry Kane (29 Tore, drei Vorlagen in 24 Pflichtspielen) und Erling Haaland (23 Tore, drei Vorlagen in 22 Pflichtspielen) auf Rang zwei. Letzterer weist in diesem Trio, blickt man wieder auf die Gesamtbilanz von Klub und Land in dieser Saison, allerdings den prozentual geringsten Wert auf, wenn es um Elfmeter geht.
Haaland schoss nur ein Tor vom Punkt, Mbappe zehn und Kane neun. Und der Norweger liegt hier mit insgesamt 36 Treffern auch vor den beiden, die bei 34 (Kane) und 31 (Mbappe) stehen.
Wer als bester Torjäger Europas Weihnachten feiern darf, wird ein enges Rennen. Mbappe und Kane haben noch ein Spiel vor sich, Haaland als Führender zwei. Mbappe wird hier vermutlich auf dem dritten Platz verbleiben Doch er kann sich unter anderem mit der Jahresbilanz nur auf Vereinsebene leicht trösten - hier liegt er ganze zehn Tore vor Kane und 13 vor Haaland.
Kylian Mbappe: Seine Statistiken bei Real Madrid
- Pflichtspiele: 82
- Tore: 72
- Vorlagen: 10