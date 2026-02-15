Am heutigen Sonntag (15. Februar) geht es in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld rund. Der Anpfiff in der Avnet Arena (Magdeburg) ist für 13.30 Uhr angesetzt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Nur bei Sky oder auch live bei RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV?

Für das heutige Duell gibt es leider keine Anlaufstelle im Free-TV. Nur die Topspiele der zweiten Liga am Samstagabend werden von RTL dank einer Sublizenz im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Die einzige Option: Sky.

Ab 13 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 4 zu den Vorberichten einschalten, Joachim Hebel wird kommentieren. Parallel läuft das Ganze auch bei SkyGo und WOW im Stream.

Bei OneFootball könnt Ihr die Übertragung von Sky gegen eine einmalige Gebühr ebenfalls freischalten.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Arminia Bielefeld

Magdeburg vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

News über Magdeburg

Nach einem gebrauchten Saisonstart hat sich der 1. FC Magdeburg langsam aber sicher aus dem absoluten Tabellenkeller nach oben gearbeitet. Von den jüngsten neun Begegnungen gewannen sie wettbewerbsübergreifend sechs Stück, dazu setzte es zwei Niederlagen und ein Remis.

Das Ergebnis: Der FCM hat sich auf Rang 15 hochgekämpft, wenngleich der Verein punktgleich mit dem Relegationsplatz ist.

News über Arminia Bielefeld

Mit Bielefeld reist heute ein Team an, bei dem es genau entgegengesetzt läuft. Von den vergangenen zehn Partien konnte die Arminia nur zwei Stück gewinnen - bei vier Niederlagen und vier Unentschieden.

Die Ostwestfalen sind deshalb in der Tabelle ordentlich abgerutscht, sind nur noch einen Punkt von den Magdeburgern entfernt. Heute geht es im direkten Duell also um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

