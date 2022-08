1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 2. Bundesliga

Heute steigt das Traditionsduell 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV). Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wir befinden uns am 6. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei findet am Samstag um 20.30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV statt. Der FCN und der HSV holten sieben und neun Punkte.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der 1. FC Nürnberg feierte am 20. August einen Auswärtssieg gegen Sandhausen. Hiermit kehrte die Elf von Robert Klauß nach einer Nullnummer in Regensburg und einer Heimniederlage gegen Heidenheim in die Erfolgsspur zurück. Der Hamburger SV unterlag einen Tag davor zu Hause gegen Darmstadt. Vor dem Rückschlag gegen die Lilien begann der Monat mit einem Heimsieg gegen Heidenheim und einem Dreier bei Arminia Bielefeld.

Heute Abend um 20.30 Uhr geht das Traditionsduell 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) Datum: Samstag, 27. August 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr (bei WOW das Spiel im LIVE-STREAM sehen) Stadion: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

1. FC Nürnberg gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Seit der vergangenen Saison hält Sky nicht mehr die Exklusivrechte für sämtliche Partien der 2. Bundesliga. Denn: Ihr bekommt wöchentlich eine Begegnung via Free-TV ins Haus geliefert. Deshalb liefert Euch GOAL alle Infos zur Übertragung des Traditionsduells zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV.

1. FC Nürnberg – HSV (Hamburger SV) heute live auf Sport1 im Free-TV

Um genau zu sein, zeigt Sport1 alle Begegnungen, die samstags um 20.30 Uhr stattfinden. Das trifft am 6. Spieltag folgerichtig auf das Aufeinandertreffen zwischen dem FCN und dem HSV zu. Dafür benötigt Ihr kein Abonnement, sondern lediglich ein TV-Gerät. Doch notiert Euch nun die Kernfakten für die Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV im Free-TV:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr 1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) im Pay-TV anschauen

Zudem liefert Sky weiterhin alle Zweitliga-Spiele ins Haus. Hierfür verwendet der Bezahlanbieter etliche Kanäle. Bezüglich der Ausstrahlung des Traditionsduells zwischen dem FCN und dem HSV liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und bei Sky Sport Top Event (HD) richtig. Aber nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Wenn Ihr Euch das Traditionsduell 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV bei Sky im TV anschauen wollt, benötigt Ihr einen Vertrag. Hierbei empfehlen wir Euch das Bundesliga-Paket. Normalerweise stehen ausschließlich ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Zudem könnt Ihr derzeit Angebote, die zusätzlich DAZN beinhalten, abschließen. Hierfür müsst Ihr 38,99 Euro oder 43,99 Euro bezahlen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr alle Details.

1. FC Nürnberg gegen HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Liga

Zusammengefasst stehen im Kontext der TV-Übertragung des Zweitliga-Spiels 1. FC Nürnberg – Hamburger SV zwei Alternativen zur Auswahl. Außerdem könnt Ihr das Traditionsduell im Max-Morlock-Stadion mittels LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr es mit drei Optionen angehen.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Sky Go nach Eurem Vertragsabschluss bereits aktiviert wurde, ist das hauseigene Streaming-Portal die einfachste Vorgehensweise. Denn: Ihr müsst Euch ausschließlich rechtzeitig zum Beginn der Übertragung der Begegnung FCN vs. HSV einloggen. Die Freischaltung erfolgt jedoch nicht sofort. Daher müsst Ihr es bei einem heutigen Kauf vermutlich mit einer Wiederholung oder WOW angehen.

Mit WOW die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Nürnberg – HSV (Hamburger SV) heute live

Mit WOW, dem ehemaligen Sky Ticket, findet die Aktivierung unverzüglich statt. Zudem müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das vollzählige Sportprogramm ansehen. Fußballliebhaber kommen zusätzlich in den Genuss der Bundesliga, des DFB-Pokals und der englischen Premier League. Dazu kommen die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die NHL.

1. FC Nürnberg gegen HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga heute kostenlos

Außerdem könnt Ihr es mit dem Live-Stream, den Sport1 rund um die Uhr anbietet, angehen. Hierfür müsst Ihr kein Geld auf den Tisch legen. Infolgedessen benötigt Ihr auch kein Abo.

Zu 1. FC Nürnberg – HSV (Hamburger SV) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER auf dem Laufenden. Denn: Hiermit informieren Euch zum gesamten Spielgeschehen im Traditionsduell 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV. Das geschieht etwa mithilfe von Push-Mitteilungen.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Nürnberg – HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.