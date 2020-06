1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER und Co. - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Derby in Nürnberg am 31. Spieltag: Der Club empfängt Greuther Fürth. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 1. FC Nürnberg lädt Greuther Fürth zum Frankenderby ein. Die Partie wird am Samstag um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

Der Club und die Fürther warten beide seit sechs Spielen auf einen Sieg in der 2. Liga. Während Nürnberg mitten im Abstiegskampf steckt (Platz 15), befindet sich Fürth im gesicherten Tabellenmittelfeld (Platz 9). Am vergangenen Spieltag musste der Club gegen den Tabellenführer aus Bielefeld ran, man spielte immerhin 1:1. Fürth trennte sich unter der Woche mit dem gleichen Ergebnis von . Im Hinspiel zwischen Nürnberg und Fürth gab es keinen Sieger, 0:0 lautete das Endergebnis.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen SpVgg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zur 2.

Wettbewerb :

: Spiel : 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth

: 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth Datum : Samstag, 13. Juni 2020

: Samstag, 13. Juni 2020 Ort : Max-Morlock-Stadion

: Max-Morlock-Stadion Uhrzeit: 13 Uhr

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga

Es werden alle Partien der 2. Liga live im Fernsehen übertragen, jedoch gibt es leider kein einziges Spiel kostenlos im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Liga gesichert und überträgt jedes Spiel LIVE und in voller Länge.

Um die Spiele sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Homepage von Sky.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth: Die 2. Bundesliga live im TV sehen

Sky geht bereits ab 12:30 Uhr mit Nürnberg gegen Fürth auf Sky Sport Bundesliga 3 & HD auf Sendung, Joachim Hebel kommentiert für Euch das Spiel. Des Weiteren habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel auch in der Konferenz zu sehen. Dafür müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 & HD einschalten.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Wer das Spiel online im LIVE-STREAM verfolgen möchte, der muss erneut auf Sky zurückgreifen, denn der Sender ist die einzige Möglichkeit, Nürnberg gegen Fürth heute legal zu streamen. Sky hat drei Varianten für Euch parat, um die Partie im Internet sehen zu können.

Die Vorbereitung aufs Frankenderby läuft auf Hochtouren! 🏋️‍♂️#fcn pic.twitter.com/dktnxD0iIl — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 10, 2020

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Frankenderby live im Stream verfolgen. Beide Apps gibt es als Download im iTunes- oder Play Store für das mobile Endgerät Eurer Wahl. Wer einen Smart-TV besitzt, kann so den Stream auch über das TV-Gerät laufen lassen. Wem nur ein herkömmlicher Fernseher zur Verfügung steht, der kann seinen Laptop oder seine PlayStation mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und das Spiel über den großen Bildschirm genießen.

Sky Go ist in jedem Sky-Paket enthalten: Alle Abonnenten müssen nur die Zugangsdaten von Sky eingeben – und schon kann’s losgehen.

Sky Ticket ist die Variante für Zuschauer, die kein Sky-Kunde sind und es in der Zukunft auch nicht werden wollen. Hier könnt Ihr kostenpflichtig Zugang zu der 2. Liga bekommen, ohne Sky langfristig abonnieren zu müssen.

1.FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Onefootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky und zeigt deshalb das Spiel zwischen Nürnberg und Fürth heute live! Für 3,99 Euro könnt Ihr Euch einmalig den Zugang zum Spiel erwerben.

Alle weiteren Infos zu Onefootball findet Ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann sich über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal über das Spiel informieren. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über spannende Szenen aus dem Max-Morlock-Stadion. Zudem liefern wir interessante Statistiken rund um die 2. Liga – schaut mal rein!

1.FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN sehen

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN sehen.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt nicht nur Highlights der Bundesliga, sondern überträgt sie auch live:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga läuft aktuell auch wieder Spaniens an, die DAZN auch im Programm hat. Auch andere Sportarten, wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis hat DAZN im Angebot. Das Portal schenkt Euch den ersten Monat gratis, danach kostet es monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro, also umgerechnet ca. einen Zehner pro Monat.

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Margreitter, Mavroponos, Handwerker - Behrens, Erras - Schleusener, Hack, Heise - Ishak

Aufstellung Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Mavraj, Caligiuri, Wittek - Seguin - Ernst, Green - Redondo, Keita-Ruel, Hrgota

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

1. FC Nürnberg bisher 44 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Greuther Fürth 18 Siege 12 14 Remis 14 62 erzielte Treffer 47 28,3 Mio. Euro Marktwert 12,8 Mio. Euro Robin Hack (2,7 Mio. Euro) wertvollster Spieler Branimir Hrgota (1,2 Mio. Euro)

1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick