Nordmazedonien vs. Deutschland live: WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER

In der WM-Qualifikation kommt es heute zum Schlagabtausch Nordmazedonien vs. Deutschland. Goal ist am 8. Spieltag kostenlos im LIVE-TICKER mit dabei.

Deutschland spielt heute in Nordmazedonien, damit gastiert der Tabellenführer von Gruppe J der WM-Qualifikation beim Tabellenzweiten. Los geht es um 20.45 Uhr in Skopje.

Wir begleiten Euch im kostenlosen LIVE-TICKER durch die 90 Minuten und Ihr könnt mitfiebern. Zudem läuft das Duell natürlich auch im TV und LIVE-STREAM.

Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-TICKER | Vorberichte

Nordmazedonien vs. Deutschland Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung NMD Dimitriewski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Kostadinov, Nikolov, Ademi - Elmas, Jahovic, Churlinov Aufstellung DFB Neuer - Klostermann, Kehrer, Süle, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Werner - Havertz Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der WM-Qualifikation und zum Spiel zwischen Nordmazedonien und Deutschland. Um 20.45 Uhr geht es los - zuvor erwarten Euch ein paar einleitende Worte.

Nordmazedonien vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Klostermann, Kehrer, Süle, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Werner - Havertz

1 Neuer (C)

5 Kehrer

6 Kimmich

7 Havertz

8 Goretzka

9 Werner

10 Gnabry

13 Müller

15 Süle

16 Klostermann

Aufstellung Nordmazedonien:

Dimitriewski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Kostadinov, Nikolov, Ademi - Elmas, Jahovic, Churlinov

Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Gruppentabelle vor der heutigen Partie

Rang Mannschaft Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Diff. Punkte 1 Deutschland 7 6 0 1 19:3 16 18 2 Nordmazedonien 7 3 3 1 15:6 9 12 3 Armenien 7 3 3 1 8:10 -2 12 4 Rumänien 7 3 1 3 10:8 2 10 5 Island 7 1 2 4 7:15 -8 5 6 Liechtenstein 7 0 1 6 2:19 -17 1

Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Startrekord und WM-Ticket: Bei der Revanche gegen Nordmazedonien hat Hansi Flick zwei Ziele im Visier.

Skopje (SID) Als Startrekord-Jäger Hansi Flick und seine Spieler in den Flieger nach Skopje kletterten, gab es keine Zweifel am Erfolg der Wiedergutmachungsmission. "Wir wollen unsere Philosophie durchziehen und uns so schnell wie möglich für die Weltmeisterschaft qualifizieren", sagte Bundestrainer Flick und verschwendete kaum noch einen Gedanken an die 1:2-Blamage im Qualifikations-Hinspiel gegen Nordmazedonien: "Ich schaue nicht so gerne in die Vergangenheit."

Die Zukunft sieht auch viel rosiger aus. Mit einem Sieg könnte schon das Ticket für die Wüsten-WM in Katar gelöst werden. Flick würde zudem mit dem fünften Dreier den Startrekord seines Vorgängers Joachim Löw einstellen. Eine Bedeutung hätte dies für den Bundestrainer nicht. Er will lieber den nächsten Schritt auf dem steinigen Weg zurück an die Weltspitze gehen. Die Spieler müssten "noch mehr füreinander da sein", forderte Flick. Er wolle eine Mannschaft auf dem Platz sehen, "die begeistert" und "jeden mitzieht".

Der etwas mühsame Sieg gegen Rumänien in Hamburg (2:1) hatte ihm "sehr gut gefallen". Das Engagement nach dem frühen Rückstand durch Ianis Hagi (9.) stimmte. Super-Joker Thomas Müller, der mit seinem Tor (81.) zum Matchwinner wurde, sah gar "einen geilen Haufen" auf dem Platz. "Der letzte Pass", betonte Flick, sei verbesserungswürdig, aber nicht nur wegen des "enormen Siegeswillens" sei schon viel von dem dabei gewesen, "was wir uns vorstellen".

Nordmazedonien vs. Deutschland: Schwierige Platzverhältnisse in Skopje?

In Skopje werden gegen den Weltranglisten-74. Tugenden wie die richtige Positionierung, Läufe in die Tiefe und Mentalität gegen eine "technisch starke Mannschaft" erneut gefragt sein. Überdies rechnet der Bundestrainer in der Tose-Proeski-Arena mit einem kleinen Hexenkessel. "Auf die Stimmung im Stadion müssen wir uns einstellen", sagte der 56-Jährige. Zudem dürfte der Dauerregen den Platz schwer bespielbar machen.

Da ist es gut, dass Flick ohne Personalprobleme an Bord ging. Kapitän Manuel Neuer hat seine Adduktorenprobleme überstanden. Innenverteidiger Antonio Rüdiger verpasste zwar am Sonntagmorgen das Abschlusstraining am Hamburger Millerntor aufgrund von Rückenproblemen, doch Flick geht davon aus, "dass alle einsatzfähig sind".

Den einen oder anderen Personalwechsel dürfte es aber geben. Müller drängt in die Startelf. Besonders auf der Zehner-Position hat Flick aber ein Überangebot. Gegen Rumänien hatte Marco Reus den Vorzug erhalten. Er sei "froh, dass wir auf dieser Position so viel Qualität haben", sagte Flick.

Deutschland heute in Nordmazedonien: Support für Timo Werner

Als Psychologe war er hingegen bei Timo Werner gefragt. Der Champions-League-Sieger agierte im Volksparkstadion äußerst unglücklich. "Er hat ein bisschen Pech im Abschluss", sagte Flick, der den Stürmer ausdrücklich noch einmal vor den versammelten Teamkollegen für "Engagement und Einsatz" lobte. "Timo erfüllt seine Aufgaben sehr gut", sagte Flick: "Er weiß, wo das Tor steht." Und Serge Gnabry stellte klar: "Wir stehen alle hinter Timo."

Werners Treffer sollen schon am Montag den Weg nach Katar ebnen. "Uns alle wurmt das verlorene Hinspiel immer noch", sagte Gnabry, dem gegen Rumänien der Ausgleich gelungen war (52.): "Wir wissen, dass wir die Chance haben, uns direkt zu qualifizieren. Das ist unser großes Ziel."

Und dann? Neuer träumt schon vom fünften Stern. "Wir wollen Weltmeister werden! Das ist das Ziel unserer Mannschaft", sagte der Torhüter der Bild am Sonntag. Gnabry assistierte: "Wir haben definitiv die Qualität dazu und wollen mit neuem Schwung angreifen."

Diese Gier vernimmt auch Flick gerne. Zweifel sind dabei verboten.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Werner

Nordmazedonien vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die WM-Qualifikation im Überblick