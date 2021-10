Deutschland trifft heute in der WM-Qualifikation auf Nordmazedonien. Wir verraten Euch, ob das Duell des DFB-Teams im Free-TV zu sehen ist.

Der 8. Spieltag der WM-Qualifikation steht an! In Gruppe J gastiert die deutsche Nationalmannschaft in Nordmazedonien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Tose-Proeski-Arena in der Hauptstadt Skopje.

Das DFB-Team ist dabei auf Wiedergutmachung aus. Erst im März unterlag das Team unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw im Hinspiel überraschend mit 1:2. Löw-Nachfolger Hansi Flick ist jedoch weiterhin ungeschlagen. Gegen Rumänien gelang am Freitag nach frühem Rückstand der vierte Sieg im vierten Spiel (2:1).

Auch die Gastgeber konnten zuletzt einen Erfolg feiern. Nach dem 4:0 gegen Schlusslicht Liechtenstein stehen sie in Gruppe J auf dem zweiten Rang, der für die Play-offs reichen würde.

Deutschland ist zu Gast in Nordmazedonien: Goal verrät Euch, ob Ihr das heutige Duell des DFB-Teams im Free-TV sehen könnt.

Deutschland heute live: Der Duell DFB vs. Nordmazedonien im Überblick

Begegnung Nordmazedonien vs. Deutschland Datum Montag, 11. Oktober 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Tose-Proeski-Arena, Skopje (Nordmazedonien)

Deutschland heute live: Läuft DFB vs. Nordmazedonien im Free-TV?

Gelingt Hansi Flick der fünfte Sieg im fünften Spiel als Bundestrainer? Die Antwort gibt es am Montagabend um 20.45 Uhr, doch auf welchem TV-Sender?

Zuerst die gute Nachricht: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen weiterhin für alle frei empfangbar im Free-TV. Während einige Testspiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen sind, konnte sich ein Privatsender die Übertragungsrechte für die WM-Qualifikation sichern. Das Duell zwischen Nordmazedonien und dem DFB-Team läuft somit auf RTL.

Deutschland heute live: DFB vs. Nordmazedonien kostenlos bei RTL verfolgen

Los geht es um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Als Moderatorin führt Euch Laura Papendick in Vertretung von Florian König durch die Übertragung. An ihrer Seite begrüßt die 32-Jährige Lothar Matthäus.

Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Marco Hagemann, der Steffen Freund als seinen Co-Kommentatoren begrüßen darf.

Deutschland heute live im Free-TV: Die Übertragung in der Übersicht

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

: Experte: Lothar Matthäus

Deutschland heute live: Läuft DFB vs. Nordmazedonien im kostenlosen LIVE-STREAM?

Im TV könnt Ihr Deutschland gegen Nordmazedonien also gratis verfolgen, aber gilt das auch für den LIVE-STREAM? Auch hier hat RTL die Exklusivrechte und zeigt seine TV-Übertragung im Internet.

Der Privatsender überträgt das Spiel auf seiner Plattform TVNOW. Obwohl es dort auch einige Inhalte kostenlos zu sehen gibt, ist das Länderspiel jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar.

Deutschland heute live: DFB vs. Nordmazedonien im LIVE-STREAM bei TVNOW verfolgen

Das Premium-Abo bei TVNOW gibt es ab 4,99 Euro im Monat, es ist flexibel kündbar. Das Premium+-Abo kostet hingegen monatlich 7,99 Euro und bietet neben einem zusätzlichen Stream Werbefreiheit sowie die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen.

Alle Infos zu den verschiedenen Abovarianten findet Ihr auf der offiziellen Homepage von TVNOW.

Deutschland heute live: Die Free-TV-Übertragung von DFB vs. Nordmazedonien im Überblick