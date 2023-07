"Niemand ist wichtiger als Atlético Madrid!" Diego Simeone attackiert João Félix nach dessen geäußerten Barça-Wechselwunsch

Diego Simeone hat João Félix für seine Äußerungen über seinen Wechselwunsch kritisiert und betont, dass niemand "über Atletico Madrid" steht.

WAS IST PASSIERT? Der portugiesische Nationalspieler João Félix hat den Zorn des Atlético-Managers Diego Simeone auf sich gezogen, nachdem er über einen "Traumtransfer" zum FC Barcelona gesprochen hat. In einem kürzlichen Interview mit Fabrizio Romano gestand Felix seine "Liebe, für Barca zu spielen" und verriet, dass es schon seit seiner Kindheit sein "Traum" sei, im Cam Nou zu spielen. Diese Äußerungen kamen bei Simeone nicht gut an.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf die Zukunft von Félix sagte er: "Das Wichtigste ist, dass keiner von uns in der Mannschaft wichtiger ist als Atlético de Madrid. Atléti ist viel wichtiger als wir alle. Als wir in diesem Verein angekommen sind, müssen die Werte und die Arbeitsweise wie Engagement, Bescheidenheit und Respekt von jedem von uns weitergegeben werden, aber es muss klar sein, dass es niemanden, aber auch niemanden gibt, der über Atlético Madrid steht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch die Fans von Atlético haben ihren Unmut geäußert und ein Kreuz durch eine Tafel mit seinem Namen im Wanda Metropolitano geschlagen. Obwohl berichtet wurde, dass Atlético Félix grünes Licht für seinen "Traumtransfer" nach Barcelona gegeben hat, und zwar in Form eines Leihgeschäfts mit Kaufoption, gibt es derzeit keine Anzeichen für einen Deal. Die finanziellen Probleme des FC Barcelona sind hinlänglich bekannt, und der Spieler ist mit dem Rest seiner Mannschaftskameraden nach Japan geflogen, um dort die Saisonvorbereitung zu absolvieren.

WIE GEHT ES WEITER? Es bleibt abzuwarten, ob sich Félix durch seine Leistungen in der Vorsaison, als er an den FC Chelsea ausgeliehen war, in die Pläne von Simeone einfügen kann, falls ein Wechsel nach Barcelona nicht zustande kommt.