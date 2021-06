Niederlande vs. Ukraine live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 0:0

Am dritten Tag der EM 2021 starten auch die Niederlande ins Turnier. Auftaktgegner für Oranje ist die Ukraine. Das Spiel gibt's hier im LIVE-TICKER.

Die Niederlande steigen in die EM 2021 ein. Zum Auftakt trifft Oranje heute auf die Ukraine . Das Spiel könnt Ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

27. Minute | Doch dann erzielt Weghorst fast die Führung. Er bekommt die Kugel von Depay perfekt in den Fuß gespielt, bleibt dann aber am Keeper hängen.

25. Minute | Immer wieder setzen Wijnaldum und Depay vor dem Strafraum die Akzente. Noch nicht richtig im Spiel ist Weghorst, der bislang die wenigsten Ballaktion bei der Niederlande hat.

23. Minute | Depay steckt herrlich durch, weil sich van Aanholt im Rücken der Abwehr gelöst hat. Bushchan muss herauskommen, um die Situation am eigenen Fünfmeterraum zu entschärfen.

21. Minute | Dumfries will mit der Hacke in den Lauf von Wijnaldum verlängern, der sich an der Strafraumkante aber nicht gegen Matvyenko durchsetzen kann.

19. Minute | Die Ukraine findet nun besser in die Räume, die Anfangsoffensive der Gastgeber scheint erst einmal überstanden.

17. Minute | Mykolenko gewinnt auf der linken Seite das Laufduell. Seine Flanke ist dann aber zu scharf, Yaremchuk verpasst den Kopfball.

15. Minute | Yaremchuk zieht von der rechten Seiten in die Mitte und sucht die Lücke, Doch er trifft den Ball beim Abschlussversuch aus 17 Metern nicht richtig. Auch wenn der Schuss noch leicht abgefälscht wird, packt Stekelenburg sicher zu.

13. Minute | Nun ist Zeit für den Wechsel, Marlos Romero Bonfim übernimmt in der Offensive für den verletzten Oleksandr Zubkov.

Niederlande vs. Ukraine im LIVE-TICKER: WECHSEL | Marlos für Zubkov (13.)

12. Minute | Die Ukraine muss nun erst einmal kurz in Unterzahl überstehen. Die Niederlande macht keine Anstalten, den Angriff abzuschenken.

11. Minute | Zubkov humpelt vom Platz und deutet sofort an, dass er ausgewechselt werden muss.

10. Minute | Es ist ein flotter Auftakt in der Johan Cruijff Arena. Die Elftal sucht die schnelle Führung, doch die Ukraine hält gut dagegen.

8. Minute | Dieses Mal probiert es Wijnaldum dann doch gleich selbst. Sein Schusas von der Strafraumkante geht knapp drüber.

6. Minute | Wijnaldum behält zentral im Strafraum die Übersicht und legt nach rechts quer, dort hat Dumfrier gute Schussbahn. Doch Bushchan verkürzt entscheidend den Winkel und klärt mit einem guten Reflex zur Ecke.

4. Minute | Yarmolenko zieht im Strafraum an Blind vorbei und will den Ball scharf vor das Tor bringen. De Vrij klärt auf Kosten einer Ecke. Die köpft Yarmolenko dann über das Tor.

2. Minute | Es geht gleich hochher. Nach einem Fehlpass von Zinchenko geht Memphis Depay sofort in den Angriffsmodus über und zieht an vier Spielern vorbei in Richtung Strafraum. Bushchan kann den Schuss aus 17 Metern erst im Nachfassen unter sich begraben.

1. Minute | Das Spiel in Amsterdam läuft. Schiedsrichter ist Felix Brych, der zu seinem ersten Einsatz bei diesem Turnier kommt.

Niederlande vs. Ukraine im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen beider Teams und zugleich das erste Pflichtspiel. 2010 gab es keinen Sieger, 2008 gewann die Niederlande mit 3:0. Schon vor 13 Jahren hütete Stekelenburg den Kasten der Elftal.

Vor Beginn | Die Niederlande haben die Generalprobe gegen Georgien mit 3:0 gewonnen. Neben Gravenberch und Depay traf auch Weghorst. Für den Wolfsburger war es das erste Tor in Oranje, er darf heute von Beginn an ran. Auch die Ukraine konnte am vergangenen Montag noch einen klaren 4:0-Erfolg über Zypern feiern.

Vor Beginn | Doch mit Blick auf die Gruppengegner scheint ein Weiterkommen dieses Mal möglich. Zumal die Ukraine die Qualifikationsgruppe vor Portugal als Sieger beendete und dem amtierenden Europameister dabei Sieg und Unentschieden abtrotzte.

Vor Beginn | Auf der anderen Seite strahlt Andriy Shevchenko großen Optimismus aus. Der ehemalige Erfolgsstürmer fordert von seinem Team den Einzug ins Achtelfinale. Bei den bislang einzigen beiden EM-Teilnahmen 2012 und 2016 schied die Ukraine jeweils in der Vorrunde aus.

Vor Beginn | In den Niederlanden wird schon immer gern über Fußballtaktik diskutiert. Die Absicht von Frank de Boer dieses Turnier im ungewohnten 3-5-2 zu spielen, stieß beim kritischen Publikum nicht unbedingt auf Gegenliebe. Noch gestern forderte ein extra gechartertes Mini-Flugzeug per Transparent über dem Abschlusstraining den Bondscoach zum klassischen 4-4-2 auf.

Vor Beginn | Im Kasten beginnt Maarten Stekelenburg. Der 38-Jährige war bei Ajax nur als Ersatzkeeper in die Saison gestartet, nun winkt noch ein richtig großes Turnier zum Abschluss der langen Karriere. Marco Bizot und Tim Krul müssen sich zunächst mit der Ersatzbank begnügen.

Vor Beginn | Die Niederlande starten ersatzgeschwächt in ihr erstes großes Turnier nach sieben Jahren Abstinenz auf der großen Fußballbühne. Die Ausfälle von Stammkeeper Jasper Cilessen, Virgil van Dijk und Donny van de Beek waren schon länger klar, nun muss auch Matthijs de Ligt passen. Der Innenverteidiger von Juventus hoffte lang auf einen Einsatz, doch die Leistenverletzung erweist sich als hartnäckig.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum EM-Spiel zwischen der Niederlande und der Ukraine.

Niederlande vs. Ukraine: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung der Niederlande:

Stekelenburg - Dumfries, Timber, de Vrij, Blind, van Aanholt - de Roon, Wijnaldum, de Jong - Weghorst, Depay

Die Ukraine setzt auf folgende Aufstellung:

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Zinchenko - Sydorchuk, Malinovskyi - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Niederlande vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und der Ukraine bei einem großen Turnier (Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft). Die Niederländer sind in den beiden bisherigen Begegnungen, jeweils Freundschaftsspiele, ungeschlagen - ein 3-0-Sieg in Rotterdam im Mai 2008 und ein 1-1-Unentschieden in Donezk im August 2010.

Die Niederlande nehmen an ihrer 10. UEFA-Europameisterschaft teil, der ersten seit 2012. Die Niederländer gewannen das Turnier 1988, als sie die UdSSR im Finale besiegten (2-0). Es ist das erste große Turnierspiel in der Johan-Cruyff-Arena seit dem Halbfinale 2000 gegen Italien, in dem die Niederländer trotz 31 Schüssen und 71% Ballbesitz kein Tor erzielten (0-0 n.V., 1-3 i.E.).

Seit 1988 hat nur Deutschland (6) öfter das Halbfinale einer Europameisterschaft erreicht als die Niederlande (4). Allerdings kamen die Niederländer seit 2004 nicht mehr unter die letzten 4 und konnten seit 2008 kein Spiel mehr im Wettbewerb gewinnen - 2012 verloren die Oranje alle 3 Gruppenspiele.

Die Niederlande haben nur 2 ihrer letzten 22 Spiele bei Großereignissen (WM und EM) unentschieden gespielt - beide waren torlose Remis, die bei der WM 2014 ins Elfmeterschießen gingen (gegen Costa Rica und Argentinien). Außerdem verloren die Niederländer nur eines ihrer letzten 12 Eröffnungsspiele bei solchen großen Turnieren, 0-1 gegen Dänemark bei der Euro 2012.

Die Ukraine nimmt zum 3. Mal in Folge und zum 3. Mal überhaupt an einer Europameisterschaft teil, nie erreichten die Ukrainer die K.o.-Phase.

Nachdem die Ukraine ihr erstes Spiel bei der UEFA-Europameisterschaft gewann (2-1 gegen Schweden, 11. Juni 2012), verloren die Ukrainer die letzten 5 allesamt – nur Jugoslawien hat in der Geschichte des Turniers eine längere Niederlagenserie (6 in Folge, von der Euro '68 bis zur Euro '84).

Die Ukraine hat in den letzten 5 Spielen bei UEFA-Europameisterschaften kein Tor geschossen, das ist die längste Torlos-Serie einer Mannschaft in der Geschichte des Turniers. Keiner der letzten 67 Schüsse der Ukraine in diesem Wettbewerb landete im gegnerischen Tor.

Der Niederländer Memphis Depay war in der Qualifikation zur Euro 2020 alle 38 Minuten an einem Tor direkt beteiligt (6 Tore, 7 Assists in 495 Minuten), das ist die beste Quote aller Spieler, die in der Qualifikation an mindestens 5 Toren direkt beteiligt waren.

Der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer machte als Spieler insgesamt 9 EM-Partien (1992, 2000 und 2004). Er war Kapitän im Halbfinale 2000 gegen Italien, als die Niederlande ausschieden und verschoss im Spiel 2 Elfmeter: einen in der regulären Spielzeit und den anderen im Elfmeterschießen.

Der ukrainische Torhüter Andriy Pyatov parierte 88,6 % seiner Schüsse in der EM-Qualifikation (31 von 35). Das ist beste Quote aller Torhüter, die in mehr als 5 Spielen zum Einsatz kamen.

Andrey Shevchenko wird die Ukraine zum ersten Mal als Cheftrainer bei einem großen Turnier (WM oder EM) anführen. Der ukrainische Rekordtorschütze (48 Tore) ist auch der einzige Spieler, der bei einer EM ein Tor für die Ukraine erzielen konnte (2 Tore gegen Schweden im Juni 2012).

Niederlande vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Frank de Boer hat es nicht leicht. Wenn die Niederlande am Sonntag gegen die Ukraine (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nach 2528 Tagen auf die ganz große Fußballbühne zurückkehren, sehnen einige der Altvorderen förmlich einen Fehlstart herbei.

Denn soviel steht fest für Wesley Sneijder und Wim Kieft: Mit dem von de Boer bevorzugten System kann das nichts werden mit einer erfolgreichen EM. Kieft, Europameister von 1988, rechnete in seiner Kolumne im Telegraaf vor, dass man in der Gruppe gegen die Außenseiter Ukraine, Österreich und Neuling Nordmazedonien offensiver spielen müsse, als es der 112-malige Nationalspieler de Boer auf dem Papier vorhat.

Donyell Malen und Steven Berghuis seien formstark und im ur-holländischen 4-3-3 "leicht zu besetzen", doch bei de Boer würden sich die beiden Angreifer erstmal hinten anstellen müssen. Kieft allerdings hat Hoffnung: "Sie werden aushelfen müssen, wenn es mit dem 5-3-2 nicht klappt - und das wird passieren."

Am Samstag flog über dem Trainingsplatz sogar ein Flugzeug mit angehängtem Spruchband. "Frank. Gewohntes 4-3-3!", war darauf zu lesen. De Boer nahm es gelassen. "Danke für den Tipp. Aber es bleibt beim 3-5-2", sagte er auf der abschließenden Pressekonferenz.

Sneijder, der 2014 zwar noch WM-Dritter war, aber mit der Elftal die Qualifikation für die EM 2016 und die WM 2018 verspielte, stört sich an de Boers Faible für den Wolfsburger Torjäger Wout Weghorst im Zweiersturm neben dem gesetzten Memphis Depay. Der 22-jährige Malen von der PSV Eindhoven sei "eine geniale Spitze". Jeder sehe, dass Depay und Malen "einander suchen und finden", sagte Sneijder (37): "Zwei Spieler, die auch in die Tiefe gehen können - das ist besser als eine statische Spitze." Gemeint war Weghorst.

Und so wird der EM-Auftakt für de Boer bereits richtungsweisend. Seit er im September 2020 den zum FC Barcelona abgewanderten Ronald Koeman beerbte, hagelt es Kritik für den einstigen Weltklasseverteidiger. Zuletzt verwechselte er bei einer Pressekonferenz Zahlen und Spielernamen. Geholfen hat ihm auch das nicht.

Was allerdings nicht unerheblich ist: Die Rückendeckung der Spieler scheint de Boer zu haben. "Die Art und Weise, wie wir spielen, ist klar geworden, und wir haben in dieser Hinsicht gute Schritte gemacht", sagte Frenkie de Jong, der Taktgeber im Oranje-Mittelfeld.

Der 24-jährige de Jong, der sich beim FC Barcelona auf Anhieb durchgesetzt hat, versetzt wiederum seinen Bondscoach in Verzückung. "Er ist unglaublich. Wenn Frenkie gut spielt, werden die Niederlande gut spielen", prophezeite de Boer.

Ein Fragezeichen steht aber hinter der defensiven Stabilität. Der weltweit gefürchtete Abwehrkoloss Virgil van Dijk, Europas Fußballer des Jahres 2019, verpasst das Turnier wegen einer Knieverletzung. Matthijs de Ligt von Juventus Turin fällt gegen die Ukraine mit Leistenproblemen aus. De Jong schob das beiseite. "Unsere Mission ist es, Europameister zu werden. Wir können den Sonntag kaum erwarten und sind bereit."

Quelle: SID

