Niederlande vs. Tschechien heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der EM 2021

Im Achtelfinale der EM 2021 trifft die Niederlande auf Tschechien. Hier findet Ihr alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

Die Gruppenphase der EM 2021 liegt hinter uns. Alle Achtelfinals stehen nun fest. Eines davon ist die Begegnung zwischen der Niederlande und Tschechien. Die Elftal trifft am Sonntag, den 27. Juni, um 18 Uhr in der Budapester Puskas Arena auf Tschechien.

Die Niederlande qualifizierte sich souverän für das Achtelfinale der EM 2021. Drei Spiele, drei Siege, 8:2 Tore und ansehnlicher Fußball. Die Elftal hat sich in diesen drei Spielen zu einem echten Titelanwärter gemausert. Dem knappen Sieg gegen die Ukraine (3:2) folgten deutliche Erfolge gegen Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0), Oranje erfüllte seine Rolle als Gruppenfavorit. Neben den großen Stars wie Memphis Depay oder Georginio Wijnaldum stach vor allem Rechtsverteidiger Denzel Dumfries hervor, der bisher eine der Entdeckungen der EM 2021 ist.

Tschechien hat sich in einer starken Gruppe mit England, Kroatien und Schottland am Ende als Gruppendritter für das Achtelfinale qualifizieren können. Dem Sieg zum Auftakt gegen Schottland (2:0) folgte ein Unentschieden gegen Kroatien (1:1). Die letzte Partie gegen England ging mit 0:1 verloren. Auffällig war das System von Tschechien. Immer wieder wird versucht, über die Flügel zum Erfolg zu kommen, selten geht es über die Mitte des Spielfelds. England hatte diese Formel schnell entschlüsselt und keine Probleme, dies zu verteidigen. Wie die anderen Achtelfinalpaarungen aussehen, findet Ihr hier .

Niederlande vs. Tschechien heute live verfolgen: Das Achtelfinale der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - K.o.-Phase/Achtelfinale Begegnung Niederlande vs. Tschechien Anpfiff 27. Juni - 18 Uhr Ort Puskas Arena (Budapest, Ungarn)

Niederlande vs. Tschechien heute live im Fernsehen: Wo ist das Spiel im TV zu verfolgen?

In den letzten Jahren teilten die ARD und das ZDF die Übertragung der Turnierspiele stets unter sich auf. In diesem Jahr kommt mit MagentaTV ein Pay-TV-Sender hinzu. Dieser hat sich an zehn Partien die exklusiven Senderechte sichern können. Das bedeutet, dass 41 der insgesamt 51 Begegnungen live im Free-TV zu sehen sind. Unter anderem auch die Achtelfinalpartie zwischen den Niederlanden und Tschechien.

Niederlande vs. Tschechien heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung in der ARD

Das Achtelfinale zwischen Niederlande und Tschechien wird in der ARD übertragen. Um 17 Uhr starten die Vorberichte. Alexander Bommes wird Euch durch die Sendung führen. Ergänzt wird er dabei von den Experten Kevin-Prince Boateng, dem deutschen U21-Coach Stefan Kuntz und der deutschen Nationaltorhüterin Almuth Schult.

Moderatorin Jessy Welmer und Experte Bastian Schweinsteiger kommen ebenfalls immer wieder zum Einsatz. Neben Tom Bartels sind auch Gerd Gottlob und Florian Naß als Kommentatoren am Mikro zu hören. Als Co-Kommentator steht Thomas Broich seinen Kollegen hin und wieder zur Seite.

Niederlande vs. Tschechien heute live - Die Begegnung bei MagentaTV sehen

Wenn Ihr das Spiel nicht in der ARD verfolgen möchtet, könnt Ihr alternativ auch den Pay-TV-Anbieter MagentaTV nutzen. Wie der Name schon sagt, ist MagentaTV allerdings nicht kostenlos, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Wie die einzelnen Angebote aussehen, findet Ihr hier .

Die personelle Besetzung des Telekom-Anbieters ist ebenfalls gut und steht der ARD und dem ZDF in nichts nach. Moderator Johannes B. Kerner wird unterstützt von Michael Ballack oder Fredi Bobic. Als Kommentator konnte Magenta sogar Wolff Christoph Fuss für sich gewinnen. Die komplette Besetzung der einzelnen Sender findet Ihr hier .

Niederlande vs. Tschechien heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die EM 2021?

Möchtet Ihr die Begegnung zwischen den Niederlanden und Tschechien lieber über einen LIVE-STREAM verfolgen, ist das kein Problem. Neben der ARD bietet auch Magenta einen LIVE-STREAM an.

Niederlande vs. Tschechien heute live im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur Übertragung im Fernsehen wird die Partie auch im Internet als LIVE-STREAM ausgestrahlt. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM der ARD. Die Besetzung der Moderatoren und Experten ist genau dieselbe wie bei der TV-Übertragung. Auch der Kommentator ist der gleiche.

Niederlande vs. Tschechien im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wenn Euch das Angebot von MagentaTV mehr anspricht, könnt Ihr auch hier auf den LIVE-STREAM zugreifen. Um diesen nutzen zu können, wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Über Handy, Laptop oder auch einen SmartTV könnt Ihr so den LIVE-STREAM verfolgen. Die Besetzung ist dieselbe wie bei der Fernsehübertragung von MagentaTV.

Niederlande vs. Tschechien heute: Der LIVE-TICKER zum Achtelfinale der EM

Solltet ihr verhindert und nicht in der Lage sein, das Achtelfinale zwischen der Niederlande und der Tschechischen Republik vor dem Bildschirm verfolgen zu können, bieten wir Euch eine gute Alternative. Goal informiert Euch mit dem eigenen LIVE-TICKER über alle wichtigen Ereignisse und Szenen. Egal, ob Tore, Karten oder andere Dinge, mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Niederlande vs. Tschechien verpasst? Die Highlights der Begegnung auf DAZN

Anders als bei der Bundesliga oder Champions League war DAZN nicht in der Lage, sich für die Spiele der EM 2021 Live-Übertragungsrechte zu sichern. Dennoch findet Ihr eine Stunde nach Abpfiff auf der Streamingplattform alle Highlights zu den Spielen in einer Zusammenfassung.

DAZN ist allerdings nicht kostenlos. Für ein Monatsabonnement müsstet Ihr 11,99€ zahlen, interessiert Euch ein Jahresabo, würde dies 119,99€ kosten. Ab August 2021 werden die Preise erhöht. Auf je 14,99€ und 149,99€. Dafür bietet Euch DAZN aber auch deutlich mehr Content: Neben noch mehr Übertragungen der Bundesliga und Champions League werden auch viel mehr Spiele der NBA und NFL übertragen. Hier ist der Link zum kostenlosen Probemonat.

Niederlande vs. Tschechien live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Niederlande vs. Tschechien heute live im TV und im LIVE-STREAM - Die Aufstellungen der Teams

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also heute gegen 17 Uhr, könnt Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der Niederlande und von Tschechien einsehen.