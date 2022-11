Niederlande vs. Ecuador, WM heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Am Freitag findet bei der WM 2022 unter anderem der zweite Spieltag der Gruppe A statt. Hierbei geht um 17 Uhr im Khalifa International Stadium von Doha die Begegnung Niederlande vs. Ecuador über die Bühne. Damit treffen der Achte und der 44. des FIFA-Rankings aufeinander.

Die von Louis van Gaal trainierten Niederlande nehmen zum elften Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Die Oranjes, die bei den Auflagen von 2010 und 2014 Zweiter und Dritter wurden, feiern nach acht Jahren ihr Comeback bei einer WM-Endrunde.

