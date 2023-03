Galatasaray: Nicolo Zaniolo bestätigt Absage an Fenerbahce

Der italienische Offensivstar hätte auch zu Fenerbahce gehen können. Er entschied sich jedoch für einen anderen Klub aus Istanbul.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray-Neuzugang Nicolo Zaniolo hatte im Winter-Transferfenster auch ein Angebot von Galas Süper-Lig-Konkurrent Fenerbahce vorliegen. Das bestätigte der Italiener im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist wahr", antwortete Zaniolo auf die Frage, ob er auch zu Fenerbahce hätte gehen können. "Aber Galatasaray hatte mich bereits kontaktiert und ich hatte mein Wort gegeben."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Zaniolo war Anfang Februar für 15 Millionen Euro von der AS Rom zu Galatasaray gewechselt, hat in Istanbul einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Ob er diesen Vertrag auch erfüllen wird, ließ der 23-jährige Mittelfeldspieler offen: "Niemand kennt die Zukunft. Ich kann nicht garantieren, dass ich fünf Jahre in der Türkei bleiben werde, das ist klar. Aber so lange ich hier bin, werde ich mein Bestes geben."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zaniolo hat bislang zwei Pflichtspiele für Galatasaray absolviert. Dabei gelang ihm bereits ein Tor, der Siegtreffer beim 1:0 gegen Kasimpasa.