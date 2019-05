Bayern München: Nicolo Zaniolo will bei der Roma bleiben

Angeblich sind die Bayern scharf auf Mittelfeldtalent Nicolo Zaniolo. Aber der junge Italiener strebt einen Verbleib in Rom an.

Der italienische Nationalspieler Nicolo Zaniolo plant in diesem Sommer nach eigenen Angaben keinen Abgang vom Serie-A-Sechsten . Im Gegenteil, er möchte seinen Vertrag bei den Giallorossi vorzeitig verlängern. Eine Nachricht, die auch beim mit Interesse verfolgt werden dürfte. Denn der FCB wird ebenso mit dem 19-Jährigen in Verbindung gebracht wie und .

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im Interview mit dem Corriere dello Sport stellte Zaniolo klar: "Mein Vertrag läuft noch vier Jahre lang und ich sehe meine Zukunft hier. Anfragen anderer Vereine sind natürlich schmeichelhaft, aber ich möchte hier sogar verlängern, weil ich mich wohlfühle. Ich wäre glücklich, wenn ich hierbleiben könnte."

Zeigt der FC Bayern München Interesse an Nicolo Zaniolo?

Zaniolo, der betonte, voll auf den Saisonendspurt und den Kampf um den Einzug in die fokussiert zu sein, war im vergangenen Sommer für 4,5 Millionen Euro vom Ligarivalen zur Roma gewechselt. Seine Verpflichtung war Teil des Wechsels von Radja Nainggolan in die umgekehrte Richtung. In Rom entwickelte sich der Linksfuß prächtig und hat mittlerweile auch zwei Länderspiele für die Squadra Azzurra absolviert.

Nachdem Real und Juve bereits seit geraumer Zeit als Interessenten gelten, war Mitte April das Gerücht aufgetaucht, auch der FC Bayern beschäftige sich mit einem Transfer des technisch beschlagenen Offensivspielers. Als Ablöse für Zaniolo, der auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann, waren 50 Millionen Euro im Gespräch.

In der laufenden Saison bringt es der Sohn des ehemaligen Serie-B-Stürmers Igor Zaniolo auf 35 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen.